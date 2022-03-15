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Общество

Генпрокуратура проверит производителей сахара

Ведомости

Генеральная прокуратура проведет проверки производителей сахара после информации о попытках создать искусственный дефицит этого товара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре РФ экспертной группы <…> получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц», — сообщили в Генпрокуратуре.

15 марта правительство России ввело временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. Вывозить зерновые будет запрещено до 30 июня, сахар – до 31 августа 2022 г.

Газета «Известия» со ссылкой на источник 15 марта также сообщила, что вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Минсельхозу провести встречи с производителями сахара и торговыми сетями и выявить звено в цепочке поставок, на котором значительно растет цена продукта. К концу недели ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и ФНС должны представить предложения по урегулированию ситуации с розничными ценами. В частности, в Минпромторге рассказали о случаях недобросовестной работы посредников – фасовщиков, которые удерживают сахар у себя. Министерство собрало список таких компаний и передало его в ФАС. У федеральных и крупных региональных торговых сетей есть запасы социально значимых продуктов в среднем на 14 дней торговли, но из-за роста спроса они сократились, уточнили в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных