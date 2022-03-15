Генпрокуратура проверит производителей сахара

Газета «Известия» со ссылкой на источник 15 марта также сообщила, что вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Минсельхозу провести встречи с производителями сахара и торговыми сетями и выявить звено в цепочке поставок, на котором значительно растет цена продукта. К концу недели ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и ФНС должны представить предложения по урегулированию ситуации с розничными ценами. В частности, в Минпромторге рассказали о случаях недобросовестной работы посредников – фасовщиков, которые удерживают сахар у себя. Министерство собрало список таких компаний и передало его в ФАС. У федеральных и крупных региональных торговых сетей есть запасы социально значимых продуктов в среднем на 14 дней торговли, но из-за роста спроса они сократились, уточнили в министерстве.