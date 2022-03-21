В Минпромторге заявили о стабилизации спроса на сахар

На прошлой неделе правительство РФ ввело запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. Мера будет действовать до 31 августа. Кроме того, фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о введении госмонополии на производство и оборот сахара на территории России, включая разрешительный порядок на его импорт и экспорт. Если законопроект будет принят, этот механизм будет действовать с 1 июня 2022 г.