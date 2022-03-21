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Экономика

В Минпромторге заявили о стабилизации спроса на сахар

Ведомости

Спрос на сахар в России стабилизировался, а объем продаж в крупных торговых сетях за последнюю неделю снизился на 29%, сообщает пресс-служба Минпромторга со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

В конце февраля — начале марта на фоне западных санкций в стране возник ажиотажный спрос на сахар среди населения, который привел к исчезновению этого продукта с полок магазинов в ряде регионов.

«При том что все крупнейшие ритейлеры поддерживали объемы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объем продаж снизился на 29%», — заявили в Минпромторге (цитата по ТАСС).

В ведомстве отметили, что запасы сахара в торговых точках оперативно пополняются, а поставки идут непрерывно. В мелких локальных сетях и несетевых магазинах сахар есть в наличии в течение дня и продается обычными темпами по рыночной цене.

Ранее во вторник вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России есть достаточные запасы сахара, и призвала граждан не поддаваться панике и скупать этот и другие товары длительного хранения.

По данным Росстата, потребительские цены на сахар в России за неделю с 5 по 11 марта выросли на 12,8%. Неделей ранее темп роста цен составлял 3,3%. Некоторые ритейлеры ввели ограничения на продажу социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами.

Генпрокуратура начала проверки производителей сахара после информации о попытках создать искусственный дефицит этого товара, чтобы поднять на него цены.

На прошлой неделе правительство РФ ввело запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. Мера будет действовать до 31 августа. Кроме того, фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о введении госмонополии на производство и оборот сахара на территории России, включая разрешительный порядок на его импорт и экспорт. Если законопроект будет принят, этот механизм будет действовать с 1 июня 2022 г.

Ранее по теме: Абрамченко призвала прекратить скупать сахар и гречку

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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