В Минпромторге заявили о стабилизации спроса на сахар
Спрос на сахар в России стабилизировался, а объем продаж в крупных торговых сетях за последнюю неделю снизился на 29%, сообщает пресс-служба Минпромторга со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
В конце февраля — начале марта на фоне западных санкций в стране возник ажиотажный спрос на сахар среди населения, который привел к исчезновению этого продукта с полок магазинов в ряде регионов.
«При том что все крупнейшие ритейлеры поддерживали объемы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объем продаж снизился на 29%», — заявили в Минпромторге (цитата по ТАСС).
В ведомстве отметили, что запасы сахара в торговых точках оперативно пополняются, а поставки идут непрерывно. В мелких локальных сетях и несетевых магазинах сахар есть в наличии в течение дня и продается обычными темпами по рыночной цене.
Ранее во вторник вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России есть достаточные запасы сахара, и призвала граждан не поддаваться панике и скупать этот и другие товары длительного хранения.
По данным Росстата, потребительские цены на сахар в России за неделю с 5 по 11 марта выросли на 12,8%. Неделей ранее темп роста цен составлял 3,3%. Некоторые ритейлеры ввели ограничения на продажу социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами.
Генпрокуратура начала проверки производителей сахара после информации о попытках создать искусственный дефицит этого товара, чтобы поднять на него цены.
На прошлой неделе правительство РФ ввело запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. Мера будет действовать до 31 августа. Кроме того, фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о введении госмонополии на производство и оборот сахара на территории России, включая разрешительный порядок на его импорт и экспорт. Если законопроект будет принят, этот механизм будет действовать с 1 июня 2022 г.