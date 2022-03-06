«Лента» ввела ограничения на продажу ряда товаров в одни руки
Сеть гимермаркетов «Лента» вводит ограничения на покупку ряда товаров, сообщила компания в Telegram. Мера будет действовать при продаже круп, сахара, кофе, чая, масел и других продуктов.
«Сейчас мы вынуждены ввести ограничения, связанные с управлением текущими запасами. Данная мера введена для исключения рисков ускоренного выбывания этих товаров», — говорится в сообщении сети.
Под ограничения попали крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбная консервы, масла. Кроме того, мера будет действовать при покупке косметики, средств для стирки, туалетной бумаги, детской бытовой химии и подгузников.
Как пояснил РБК представитель «Ленты», ограничения при продаже товаров в одни руки будут действовать в магазинах и при заказе онлайн. За один раз можно купить до десяти единиц одного товара, объемы ограничиваются в зависимости от категории, отметили в компании.
Ранее торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток» (X5 Group) предупредили об ограничениях на большие закупки некоторых товаров.
«Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток" ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров», — говорится в сообщении.
Речь идет о товарах бакалейной группы, которые пользуются ажиотажным спросом в ряде регионов в последние дни, — это сахар, гречневая крупа, подсолнечное масло и другие продукты. По словам представителя X5, решение ограничить закупки связано не с дефицитом продукции, а с тем, что поставщики не успевают фасовать и подготавливать ее для поставок ритейлерам.
Ритейлеры сообщили, что в ряде регионов России зафиксированы случаи, когда товары с минимальной наценкой приобретались в большем, чем нужно для частного потребления, объеме. На этом фоне Минпромторг и Минсельхоз поддержали инициативу крупных торговых сетей об ограничении продажи ряда товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками.