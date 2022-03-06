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Общество

«Лента» ввела ограничения на продажу ряда товаров в одни руки

Ведомости

Сеть гимермаркетов «Лента» вводит ограничения на покупку ряда товаров, сообщила компания в Telegram. Мера будет действовать при продаже круп, сахара, кофе, чая, масел и других продуктов.

«Сейчас мы вынуждены ввести ограничения, связанные с управлением текущими запасами. Данная мера введена для исключения рисков ускоренного выбывания этих товаров», — говорится в сообщении сети.

Под ограничения попали крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбная консервы, масла. Кроме того, мера будет действовать при покупке косметики, средств для стирки, туалетной бумаги, детской бытовой химии и подгузников.

Как пояснил РБК представитель «Ленты», ограничения при продаже товаров в одни руки будут действовать в магазинах и при заказе онлайн. За один раз можно купить до десяти единиц одного товара, объемы ограничиваются в зависимости от категории, отметили в компании.

Ранее по теме: Ритейлерам разрешили ограничить продажу ряда товаров в одни руки

Ранее торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и онлайн-гипермаркет «Vprok.ru Перекресток» (X5 Group) предупредили об ограничениях на большие закупки некоторых товаров.

«Для того чтобы товары первой необходимости постоянно были в наличии, магазины торговых сетей компании и онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток" ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров», — говорится в сообщении.

Речь идет о товарах бакалейной группы, которые пользуются ажиотажным спросом в ряде регионов в последние дни, — это сахар, гречневая крупа, подсолнечное масло и другие продукты. По словам представителя X5, решение ограничить закупки связано не с дефицитом продукции, а с тем, что поставщики не успевают фасовать и подготавливать ее для поставок ритейлерам. 

Ритейлеры сообщили, что в ряде регионов России зафиксированы случаи, когда товары с минимальной наценкой приобретались в большем, чем нужно для частного потребления, объеме. На этом фоне Минпромторг и Минсельхоз поддержали инициативу крупных торговых сетей об ограничении продажи ряда товаров в одни руки для борьбы с перекупщиками. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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