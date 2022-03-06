«Лента» ввела ограничения на продажу ряда товаров в одни руки

Речь идет о товарах бакалейной группы, которые пользуются ажиотажным спросом в ряде регионов в последние дни, — это сахар, гречневая крупа, подсолнечное масло и другие продукты. По словам представителя X5, решение ограничить закупки связано не с дефицитом продукции, а с тем, что поставщики не успевают фасовать и подготавливать ее для поставок ритейлерам.