Абрамченко призвала прекратить скупать сахар и гречку

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине, после чего западные и некоторые азиатские государства ввели в отношении страны санкции. Затем начала ускоряться инфляция: в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены увеличились на рекордные за всю историю наблюдений 2,22%, а с 5 по 11 марта — на 2,09%. В частности, на второй неделе марта сахар подорожал на 12,8%, гречка — на 2,7%.