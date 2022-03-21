Абрамченко призвала прекратить скупать сахар и гречку
Россия имеет достаточно запасов сахара и гречки — поддаваться панике и скупать эти товары не нужно, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании правительства.
«Еще в первую волну пандемии наблюдался ажиотажный спрос на сахар и гречку. Как и в 2020 г., хочу сейчас успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары — их хватит на всех», — сказала она.
Подобное поведение покупателей, по словам Абрамченко, лишь дестабилизирует товаропроводящую сеть. «Подчеркиваю, запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — резюмировала она.
Правительство решило увеличить площадь посевов под гречиху и сахарную свеклу в этом году в среднем на 50 000 га, сообщила Абрамченко. «Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках в магазинах, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимый объем сахара», — пояснила вице-премьер.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине, после чего западные и некоторые азиатские государства ввели в отношении страны санкции. Затем начала ускоряться инфляция: в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены увеличились на рекордные за всю историю наблюдений 2,22%, а с 5 по 11 марта — на 2,09%. В частности, на второй неделе марта сахар подорожал на 12,8%, гречка — на 2,7%.
18 марта председатель Центробанка Эльвира Набиуллина указала на то, что россияне стали скупать продукты длительного хранения — сахар, крупы, макароны и муку. Глава ЦБ заверила, что большая часть этих товаров производится внутри страны из отечественного сырья, так что их запасов достаточно. Набиуллина отметила, что ажиотажный спрос на такие продукты должен снизиться и тогда динамика цен стабилизируется.