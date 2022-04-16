Дерипаска призвал сократить госаппарат и число силовиков в России

«Ну как может ипотека 12-15% в Красноярске, в Иркутске работать? Я не понимаю вообще, зачем? Это же абсурд. Она никак не влияет на инфляцию. Тем более это чисто кейнсианская модель – общественная занятость, инвестиции, которые создают эту занятость и возобновляют экономическую активность. Значит, нужно принять это решение – 2% на Дальнем Востоке, 3% – в Сибири, 4% на Урале, 5% на юге», — сказал основатель «Русала», добавив, что в крупных городах подобные решения вряд ли нужны.