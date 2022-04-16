Дерипаска призвал сократить госаппарат и число силовиков в России
Основатель «Русала» Олег Дерипаска предложил сократить в России госаппарат и силовые структуры, но оставить «единственный оплот» — армию и флот. Такую мысль предприниматель высказал в интервью изданию «Эксперт».
«Зачем он [госаппарат]? Просто взять в два раза и сократить. Отказаться от всех персональных машин, оставить в стране 100 персональных машин и, как говорится, начать все заново. Нужно порезать эту составляющую непонятную силовую-правоохранительную в три-пять раз. Оставить армию и флот, раз это единственный оплот», — сказал Дерипаска.
Бизнесмен также задался вопросом о необходимости в России ст. 159 и 160 УК о мошенничестве и присвоении или растрате. «У нас предприниматель — это единственный источник. Нужно всех освободить, которые там сидят, дать им возможность поработать», — добавил он.
Дерипаска также предложил на уровне Конституции освободить российских предпринимателей «от всего», снизить транзакционные издержки, налог на добавленную стоимость и уйти от импортных ограничений на оборудование, чтобы привлечь в страну иностранных инвесторов.
Он привел данные, согласно которым россияне владеют 100 трлн руб., средства продолжают «выталкиваться» из-за границы. Люди готовы вкладывать эти деньги в недвижимость, однако спроса нет из-за высокой процентной ставки по ипотеке, считает бизнесмен.
«Ну как может ипотека 12-15% в Красноярске, в Иркутске работать? Я не понимаю вообще, зачем? Это же абсурд. Она никак не влияет на инфляцию. Тем более это чисто кейнсианская модель – общественная занятость, инвестиции, которые создают эту занятость и возобновляют экономическую активность. Значит, нужно принять это решение – 2% на Дальнем Востоке, 3% – в Сибири, 4% на Урале, 5% на юге», — сказал основатель «Русала», добавив, что в крупных городах подобные решения вряд ли нужны.
В российском бизнесе нельзя выдумать «начальников по импортозамещению», заявил ранее Олег Дерипаска. «Я считаю — вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению <...>. Ну есть компании, которые готовы это сделать, нужно принять решение на конкурсной, бесконкурсной основе, предоставить им возможность получить нормальное проектное финансирование», — сказал предприниматель.
На построение успешной экономики в России в условиях ужесточения западных санкций может уйти порядка 10 лет, говорил ранее журналистам основатель «Русала». По его словам, для этого необходимо отказаться от модели государственного капитализма и снова вернуться к рыночной модели.