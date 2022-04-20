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Toshiba приостановила прием заказов из России и инвестиции в страну

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Японский производитель техники Toshiba приостановил прием заказов из России и инвестиции в страну из-за спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба компании. Выручка компании в России составляет около 0,2% от прогноза консолидированной выручки за 2021 финансовый год.

«Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России. Мы будем продолжать следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта», — говорится в заявлении компании. Также Toshiba пожертвует около 100 млн иен (63 млн руб.) управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform для помощи пострадавшим. 

В пресс-службе отметили, что выручка компании в России составляет 0,2% от прогноза консолидированной выручки в 2021 финансовом году. «Хотя влияние на наш бизнес в целом минимально, мы незамедлительно сообщим о любом существенном влиянии на результаты деятельности Toshiba Group, которое может возникнуть в результате изменений в текущей ситуации», — подчеркнули в компании.

С начала спецоперации на Украине несколько десятков западных компаний уже приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, MicrosoftCisco, Acer, SAP и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных