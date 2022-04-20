Toshiba приостановила прием заказов из России и инвестиции в страну

В пресс-службе отметили, что выручка компании в России составляет 0,2% от прогноза консолидированной выручки в 2021 финансовом году. «Хотя влияние на наш бизнес в целом минимально, мы незамедлительно сообщим о любом существенном влиянии на результаты деятельности Toshiba Group, которое может возникнуть в результате изменений в текущей ситуации», — подчеркнули в компании.