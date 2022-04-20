Toshiba приостановила прием заказов из России и инвестиции в страну
Японский производитель техники Toshiba приостановил прием заказов из России и инвестиции в страну из-за спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба компании. Выручка компании в России составляет около 0,2% от прогноза консолидированной выручки за 2021 финансовый год.
«Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России. Мы будем продолжать следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта», — говорится в заявлении компании. Также Toshiba пожертвует около 100 млн иен (63 млн руб.) управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform для помощи пострадавшим.
В пресс-службе отметили, что выручка компании в России составляет 0,2% от прогноза консолидированной выручки в 2021 финансовом году. «Хотя влияние на наш бизнес в целом минимально, мы незамедлительно сообщим о любом существенном влиянии на результаты деятельности Toshiba Group, которое может возникнуть в результате изменений в текущей ситуации», — подчеркнули в компании.
С начала спецоперации на Украине несколько десятков западных компаний уже приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer, SAP и др.