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«Магнит» объявил о переходе на электронные чеки

Ведомости

Сеть магазинов «Магнит» начала переходить с бумажных кассовых чеков на электронные, такой шаг поможет снизить использование бумаги, воздействие на окружающую среду и расходы на покупку кассовой ленты, говорится в сообщении компании. Получить электронный чек можно будет в 26 000 магазинов сети в 67 регионах присутствия.

В пресс-службе рассказали, что возможность перейти на электронные чеки появилась у участников программы лояльности ритейлера в мобильном приложении. Для этого в настройках нужно выбрать «Отправлять чек на e-mail», после этого все чеки будут приходить покупателю на электронную почту. Если клиент захочет вернуться к бумажным чекам, нужно будет поменять настройки в приложении или обратиться к администратору в магазине.

«Кроме новой опции для покупателей, компания с марта 2022 года уменьшила площадь всех печатаемых чеков на 52%, оптимизировав необязательную информацию на них. Только за один месяц это позволило сэкономить 93 000 км кассовой ленты, а годовое снижение потребления составит около 1 000 000 км», — добавили в компании.

8 марта два источника в крупных аптечных сетях сообщили, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Собеседники пояснили, что проблема с чековой лентой появилась из-за прекращения поставок сырья, роста курса валют и нарушения логистики из-за санкций в отношении России. Кассовая лента подорожала в 3,6 раза до 250 руб. за рулон. 17 марта ФНС объявила о временном моратории на привлечение к ответственности за невыдачу чеков клиентам, но по просьбе покупателя чек должен быть выдан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных