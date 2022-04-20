«Магнит» объявил о переходе на электронные чеки
Сеть магазинов «Магнит» начала переходить с бумажных кассовых чеков на электронные, такой шаг поможет снизить использование бумаги, воздействие на окружающую среду и расходы на покупку кассовой ленты, говорится в сообщении компании. Получить электронный чек можно будет в 26 000 магазинов сети в 67 регионах присутствия.
В пресс-службе рассказали, что возможность перейти на электронные чеки появилась у участников программы лояльности ритейлера в мобильном приложении. Для этого в настройках нужно выбрать «Отправлять чек на e-mail», после этого все чеки будут приходить покупателю на электронную почту. Если клиент захочет вернуться к бумажным чекам, нужно будет поменять настройки в приложении или обратиться к администратору в магазине.
«Кроме новой опции для покупателей, компания с марта 2022 года уменьшила площадь всех печатаемых чеков на 52%, оптимизировав необязательную информацию на них. Только за один месяц это позволило сэкономить 93 000 км кассовой ленты, а годовое снижение потребления составит около 1 000 000 км», — добавили в компании.
8 марта два источника в крупных аптечных сетях сообщили, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Собеседники пояснили, что проблема с чековой лентой появилась из-за прекращения поставок сырья, роста курса валют и нарушения логистики из-за санкций в отношении России. Кассовая лента подорожала в 3,6 раза до 250 руб. за рулон. 17 марта ФНС объявила о временном моратории на привлечение к ответственности за невыдачу чеков клиентам, но по просьбе покупателя чек должен быть выдан.