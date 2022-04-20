«Магнит» объявил о переходе на электронные чеки

В пресс-службе рассказали, что возможность перейти на электронные чеки появилась у участников программы лояльности ритейлера в мобильном приложении. Для этого в настройках нужно выбрать «Отправлять чек на e-mail», после этого все чеки будут приходить покупателю на электронную почту. Если клиент захочет вернуться к бумажным чекам, нужно будет поменять настройки в приложении или обратиться к администратору в магазине.