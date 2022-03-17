Газета
Бизнес

ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека, однако его должны выдать по требованию покупателя, сообщила пресс-служба ФНС.

Налоговая провела совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой, однако с учетом того, что появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. «Но по требованию кассовый чек должен быть выдан», — заявили в ФНС. В ближайшее время планируется перевод на электронные чеки.

8 марта два источника в крупных аптечных сетях сообщили, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Эту информацию подтвердили генеральный директор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Собеседники «Ведомостей» пояснили, что проблема с чековой лентой появилась из-за прекращения поставок сырья, роста курса валют и нарушения логистики из-за санкций в отношении России. Филиппов сообщил, что кассовая лента подорожала в 3,6 раза до 250 руб. за рулон.

Ранее по теме: Бизнес может столкнуться с дефицитом чековой ленты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных