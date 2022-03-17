ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки
Федеральная налоговая служба (ФНС) решила временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека, однако его должны выдать по требованию покупателя, сообщила пресс-служба ФНС.
Налоговая провела совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой, однако с учетом того, что появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. «Но по требованию кассовый чек должен быть выдан», — заявили в ФНС. В ближайшее время планируется перевод на электронные чеки.
8 марта два источника в крупных аптечных сетях сообщили, что чековая лента сильно подорожала и начала исчезать у поставщиков. Эту информацию подтвердили генеральный директор российского производителя чековых лент «Севит групп» Виталий Синатов и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
Собеседники «Ведомостей» пояснили, что проблема с чековой лентой появилась из-за прекращения поставок сырья, роста курса валют и нарушения логистики из-за санкций в отношении России. Филиппов сообщил, что кассовая лента подорожала в 3,6 раза до 250 руб. за рулон.