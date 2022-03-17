ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки

Налоговая провела совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой, однако с учетом того, что появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. «Но по требованию кассовый чек должен быть выдан», — заявили в ФНС. В ближайшее время планируется перевод на электронные чеки.