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«Коммерсантъ» узнал о предложении переделать подержанные Ту-214 в бизнес-джеты

Ведомости

Лизингодатель «Ростеха» «Ильюшин финанс ко» предложил переделать находящиеся у него в собственности старые Ту-214, Ту-204–100 Ту-204–300 (всего семь машин) в бизнес-джеты и продать лицам, чьи самолеты западного производства нельзя эксплуатировать из-за санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госкомпании.

Возраст принадлежащих «Ильюшин финанс ко» трех Ту-214, двух Ту-204–100 и двух Ту-204–300, ранее принадлежавших Red Wings (входит в «Ростех»), «Владивосток-авиа» и «Трансаэро» (признаны банкротами), составляет от 12 до 16 лет. Они хранятся у лизингодателя «Ростеха» в разукомплектованном состоянии. По словам собеседника газеты, как минимум несколько из семи бортов могут найти своего покупателя для ремаркетинга под VIP-борт.

Как пояснили газете в Объединенной авиастроительной корпорации, на восстановление летной годности и переделку самолетов может потребоваться около двух лет и от 1,5 млрд руб. до 3 млрд руб.

Сейчас резидент России не может купить бизнес-джет иностранного производства. Однако, по словам источника издания, VIP-версия SSJ Aurus в качестве «отечественного» бизнес-джета может оказаться недоступной для возможных покупателей из-за того, что авионика и значительная часть комплектующих на нем — совместного или иностранного производства. Это затрудняет ремонт и поддержание летной годности.

Эксперты, опрошенные газетой, отмечают чрезмерную дороговизну и экономическую нецелесообразность конвертации этих пассажирских самолетов в бизнес-джеты вместо того, чтобы заменить ими выпадающие из-за санкций Airbus 321 и Boeing-737.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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