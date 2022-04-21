«Коммерсантъ» узнал о предложении переделать подержанные Ту-214 в бизнес-джеты

Возраст принадлежащих «Ильюшин финанс ко» трех Ту-214, двух Ту-204–100 и двух Ту-204–300, ранее принадлежавших Red Wings (входит в «Ростех»), «Владивосток-авиа» и «Трансаэро» (признаны банкротами), составляет от 12 до 16 лет. Они хранятся у лизингодателя «Ростеха» в разукомплектованном состоянии. По словам собеседника газеты, как минимум несколько из семи бортов могут найти своего покупателя для ремаркетинга под VIP-борт.