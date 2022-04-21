«Коммерсантъ» узнал о предложении переделать подержанные Ту-214 в бизнес-джеты
Лизингодатель «Ростеха» «Ильюшин финанс ко» предложил переделать находящиеся у него в собственности старые Ту-214, Ту-204–100 Ту-204–300 (всего семь машин) в бизнес-джеты и продать лицам, чьи самолеты западного производства нельзя эксплуатировать из-за санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госкомпании.
Возраст принадлежащих «Ильюшин финанс ко» трех Ту-214, двух Ту-204–100 и двух Ту-204–300, ранее принадлежавших Red Wings (входит в «Ростех»), «Владивосток-авиа» и «Трансаэро» (признаны банкротами), составляет от 12 до 16 лет. Они хранятся у лизингодателя «Ростеха» в разукомплектованном состоянии. По словам собеседника газеты, как минимум несколько из семи бортов могут найти своего покупателя для ремаркетинга под VIP-борт.
Как пояснили газете в Объединенной авиастроительной корпорации, на восстановление летной годности и переделку самолетов может потребоваться около двух лет и от 1,5 млрд руб. до 3 млрд руб.
Сейчас резидент России не может купить бизнес-джет иностранного производства. Однако, по словам источника издания, VIP-версия SSJ Aurus в качестве «отечественного» бизнес-джета может оказаться недоступной для возможных покупателей из-за того, что авионика и значительная часть комплектующих на нем — совместного или иностранного производства. Это затрудняет ремонт и поддержание летной годности.
Эксперты, опрошенные газетой, отмечают чрезмерную дороговизну и экономическую нецелесообразность конвертации этих пассажирских самолетов в бизнес-джеты вместо того, чтобы заменить ими выпадающие из-за санкций Airbus 321 и Boeing-737.