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«Коммерсантъ»: Volvo и Land Rover Jaguar сокращают российские офисы

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Шведская и британская автомобильные компании Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) приняли решение о сокращении основной части сотрудников своих российских офисов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Один из источников утверждает, что JLR фактически уходит с российского рынка, поскольку в штате оставляют только персонал, который будет координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица согласно требованиям законодательства. При этом пока не известно, продолжит ли компания поддерживать сервисное обслуживание своих автомобилей.

Volvo Cars, в свою очередь, продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед российскими клиентами и с этой целью оставляет персонал, который обеспечит сервис. Как поясняет один из собеседников, компания оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, «не снижая возможность их безопасной эксплуатации».

Компании принимали решение о сокращении штата российских офисов на фоне санкций, введенных ЕС из-за начала военной операции на территории Украины. Ограничения затрудняют поддержку гарантийных обязательств. Собеседники издания считают, что из-за широкой возможности трактовки запрета на ввоз в Россию компонентов и запчастей европейские таможни не выпускают эти товары. Это приведет к тому, что после исчерпания стоков запчастей поддержка гарантии станет невозможна.

Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что американский автомобильный концерн General Motors увольняет сотрудников офиса в России, а дилеры получили от компании уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей. По словам собеседника издания, последние недели General Motors ждал разъяснений от регулятора США, а после их получения фактически объявил об уходе из России.

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа. Ранее автоконцерн Stellantis объявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Калуге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных