«Коммерсантъ» узнал об уходе General Motors из России

Источники издания среди автодилеров, которые получили уведомление GM, рассказали, что им не компенсируют вложения в дилерские центры, хотя недавно их переделали под новые требования импортера. В 2015 г. такие затраты компаниям частично вернули, отметил один из собеседников. Источник издания среди автоконцернов заявил, что инвестиции в дилерские центры давно окупились, однако если недавно их переделали, то «это действительно серьезно».