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«Коммерсантъ» узнал об уходе General Motors из России

Ведомости

Американский автомобильный концерн General Motors увольняет сотрудников офиса в России, а дилеры получили от компании уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на авторынке.

В 2015 г. после присоединения Крыма концерн свернул производство в России и поставлял только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. 11 марта этого года власти ввели запрет на экспорт из США в Россию «роскошных автомобилей».

По словам собеседника издания, последние недели General Motors ждал разъяснений от регулятора США, а после их получения фактически объявил об уходе из России. Издание направило запрос в российский офис General Motors. Пресс-секретарь бренда не ответил на звонок. 

Источники издания среди автодилеров, которые получили уведомление GM, рассказали, что им не компенсируют вложения в дилерские центры, хотя недавно их переделали под новые требования импортера. В 2015 г. такие затраты компаниям частично вернули, отметил один из собеседников. Источник издания среди автоконцернов заявил, что инвестиции в дилерские центры давно окупились, однако если недавно их переделали, то «это действительно серьезно». 

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа. Ранее сегодня автоконцерн Stellantis объявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Калуге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных