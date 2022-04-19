«Коммерсантъ» узнал об уходе General Motors из России
Американский автомобильный концерн General Motors увольняет сотрудников офиса в России, а дилеры получили от компании уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на авторынке.
В 2015 г. после присоединения Крыма концерн свернул производство в России и поставлял только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. 11 марта этого года власти ввели запрет на экспорт из США в Россию «роскошных автомобилей».
По словам собеседника издания, последние недели General Motors ждал разъяснений от регулятора США, а после их получения фактически объявил об уходе из России. Издание направило запрос в российский офис General Motors. Пресс-секретарь бренда не ответил на звонок.
Источники издания среди автодилеров, которые получили уведомление GM, рассказали, что им не компенсируют вложения в дилерские центры, хотя недавно их переделали под новые требования импортера. В 2015 г. такие затраты компаниям частично вернули, отметил один из собеседников. Источник издания среди автоконцернов заявил, что инвестиции в дилерские центры давно окупились, однако если недавно их переделали, то «это действительно серьезно».
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа. Ранее сегодня автоконцерн Stellantis объявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Калуге.