Stellantis приостановил производство автомобилей в Калуге
Автоконцерн Stellantis объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Калуге, следует из заявления пресс-службы компании.
«Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, компания Stellantis приняла решение о приостановке производства на заводе в Калуге», — говорится в сообщении. В пресс-службе также подчеркнули, что концерн будет «соблюдать все введенные санкции и защищать своих сотрудников».
31 марта исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес сообщил, что компании придется вскоре закрыть производство в Калуге из-за нехватки комплектующих. В ходе пресс-конференции Таварес не рассказал, рассматривает ли компания списание стоимости производства в Калуге или боится национализации завода, если он прекратит работать. Компания владеет брендами Jeep, Maserati, Citroen и Opel. Ранее Stellantis приостановил экспорт и импорт автомобилей в Россию из-за спецоперации на Украине и западных санкций.
8 апреля японский автомобильный концерн Mitsubishi Motors также принял решении о приостановке поставок в Россию и производства на автомобильном заводе в Калуге. На заводе «ПСМА Рус» в Калужской области налажено производство кроссоверов Outlander и рамных внедорожников Pajero Sport. Это предприятие является совместным владением Mitsubishi и Stellantis. Завод расположен в калужском индустриальном парке «Росва».
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.