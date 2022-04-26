OBI возобновит работу магазинов в России до конца майских праздников

В компании отметили, что магазины сети будут открываться поэтапно: к 1 мая начнут работать магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а до 11 мая — остальные магазины в регионах. Также возобновят работу сайт и мобильное приложение OBI, но пока только в информационном режиме. О сроке запуска интернет-магазина сообщат позднее, добавили в компании.