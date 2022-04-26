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OBI возобновит работу магазинов в России до конца майских праздников

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Сеть магазинов товаров для дома и сада OBI возобновит работу всех российских гипермаркетов до конца майских праздников, сообщила компания.

«В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин "ОБИ Ходынское поле", а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).

В компании отметили, что магазины сети будут открываться поэтапно: к 1 мая начнут работать магазины в Москве и Санкт-Петербурге, а до 11 мая — остальные магазины в регионах. Также возобновят работу сайт и мобильное приложение OBI, но пока только в информационном режиме. О сроке запуска интернет-магазина сообщат позднее, добавили в компании.

12 апреля стало известно, что немецкая OBI GmbH подписала соглашение о реализации российского бизнеса с неназванным инвестором, который будет развивать компанию на территории страны, скорее всего, с постепенным отказом от товарного знака OBI. До закрытия сделки сеть будет передана в управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Последний эту информацию подтвердил. 

29 марта начальник отдела закупок OBI Максим Суравегин заявил, что магазины сети в Москве и Санкт-Петербурге откроются через несколько дней, а в течение двух недель откроются все 27 магазинов компании. В тот же день компания опровергла заявление Суравегина.

Иностранные компании, в том числе IKEA и OBI, начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных