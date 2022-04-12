Магазины OBI в России откроются в ближайшее время

Условия сделки стороны также не разглашают. Скорее всего, она будет символической, «за рубль», считает генеральный директор Infoline Иван Федяков. По его словам, почти месяц простоя OBI в России принесли компании миллиардные убытки от аренды, зарплат персоналу и т. д. Кроме того, она недополучила 3-4 млрд руб. выручки из-за отсутствия продаж. Он считает, что сделка была выгодна немецкому руководству. Помимо того что им не нужно будет больше покрывать долги российских компаний, они также не получат иски за пределами России от международных компаний, управляющих торговыми центрами, в которых находятся гипермаркеты OBI (например, от шведской IKEA).