Магазины OBI в России откроются в ближайшее время

Магазины OBI в России откроются в ближайшее времяЭто стало возможным благодаря сделке по продаже ритейлера
Магазины OBI откроются «в кратчайшие сроки», сообщил партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев, который представляет интересы ритейлера в сделке по его продаже. Для этого, по его словам, необходимо актуализировать кассовые терминалы, провести уборку помещений, расширить штат охраны, обеспечив большее количество сотрудников на торговых точках компании. В остальном магазины готовы к открытию, заключил собеседник «Ведомостей».
12 апреля стало известно, что немецкая OBI GmbH подписала соглашение о реализации российского бизнеса с неназванным инвестором, который будет развивать компанию на территории страны, скорее всего, с постепенным отказом от товарного знака OBI. До закрытия сделки сеть будет передана в управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Последний эту информацию подтвердил. Соглашение между OBI GmbH и российским покупателем должно быть еще одобрено Федеральной антимонопольной службой.
Условия сделки стороны также не разглашают. Скорее всего, она будет символической, «за рубль», считает генеральный директор Infoline Иван Федяков. По его словам, почти месяц простоя OBI в России принесли компании миллиардные убытки от аренды, зарплат персоналу и т. д. Кроме того, она недополучила 3-4 млрд руб. выручки из-за отсутствия продаж. Он считает, что сделка была выгодна немецкому руководству. Помимо того что им не нужно будет больше покрывать долги российских компаний, они также не получат иски за пределами России от международных компаний, управляющих торговыми центрами, в которых находятся гипермаркеты OBI (например, от шведской IKEA).
Сделке между OBI GmbH и пока еще не известным инвестором предшествовал корпоративный конфликт между российским менеджментом сети и ее акционером. Первые пытались выкупить его бизнес или получить его в доверительное управление, сообщали ранее два источника, близких к компании. Это позволило бы продолжить работу магазинов в России.
В итоге немецкий холдинг принял решение продать активы инвестору с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест, сообщал источник, близкий к Любошицу. Сам бизнесмен, имея генеральную доверенность на управление активами, займется проведением due diligence ритейлера, проверкой его отчетности, инвентаризацией имущества, а позже – составлением стратегического и финансового плана развития, чтобы вытащить его из убытков, подтверждал сам бизнесмен.
Cеть OBI работает в России с 2003 г. На начало 2022 г. в сеть входило 27 гипермаркетов, в которых работают около 4900 сотрудников.