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Немецкая компания Obi GmbH пытается избавиться от российского бизнеса

Среди вариантов – продажа и передача в доверительное управление менеджерам
Маргарита Соболь
У российских топ-менеджеров Obi возник серьезный конфликт с мажоритарным акционером сети – немецким холдингом Obi GmbH / Андрей Гордеев / Ведомости

У российских топ-менеджеров Obi возник серьезный конфликт с мажоритарным акционером сети – немецким холдингом Obi GmbH – по поводу возобновления работы магазинов. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компании. Они напоминают, что собственник ритейлера объявил о прекращении деятельности в России 8 марта, но магазины сети продолжали работать вплоть до 17 марта. Спустя почти две недели директор по закупкам Obi Максим Суравегин на одном из форумов неожиданно заявил, что торговые точки компании в Москве и Санкт-Петербурге откроются через неделю, еще через две недели – все остальные магазины компании. Но в этот же день Obi GmbH выпустила опровержение, назвав эти заявления «спекуляциями».

Фактически российский офис сейчас находится в открытой конфронтации с немецким холдингом, объясняет суть конфликта генеральный директор Infoline Иван Федяков. По его словам, головная компания заблокировала в российских «дочках» IT-систему, которая бы позволяла сети нормально функционировать. Об этом также знает и бывший коммерческий директор Obi Евгений Мовчан, который с 2015 г. возглавляет сеть «Петрович». «Cейчас коллектив сражается за продолжение работы в России», – рассказал он в интервью «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных