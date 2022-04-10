Немецкая компания Obi GmbH пытается избавиться от российского бизнеса

У российских топ-менеджеров Obi возник серьезный конфликт с мажоритарным акционером сети – немецким холдингом Obi GmbH – по поводу возобновления работы магазинов. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компании. Они напоминают, что собственник ритейлера объявил о прекращении деятельности в России 8 марта, но магазины сети продолжали работать вплоть до 17 марта. Спустя почти две недели директор по закупкам Obi Максим Суравегин на одном из форумов неожиданно заявил, что торговые точки компании в Москве и Санкт-Петербурге откроются через неделю, еще через две недели – все остальные магазины компании. Но в этот же день Obi GmbH выпустила опровержение, назвав эти заявления «спекуляциями».