Немецкая компания Obi GmbH пытается избавиться от российского бизнеса

Немецкая компания Obi GmbH пытается избавиться от российского бизнесаСреди вариантов – продажа и передача в доверительное управление менеджерам
У российских топ-менеджеров Obi возник серьезный конфликт с мажоритарным акционером сети – немецким холдингом Obi GmbH – по поводу возобновления работы магазинов. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компании. Они напоминают, что собственник ритейлера объявил о прекращении деятельности в России 8 марта, но магазины сети продолжали работать вплоть до 17 марта. Спустя почти две недели директор по закупкам Obi Максим Суравегин на одном из форумов неожиданно заявил, что торговые точки компании в Москве и Санкт-Петербурге откроются через неделю, еще через две недели – все остальные магазины компании. Но в этот же день Obi GmbH выпустила опровержение, назвав эти заявления «спекуляциями».
Фактически российский офис сейчас находится в открытой конфронтации с немецким холдингом, объясняет суть конфликта генеральный директор Infoline Иван Федяков. По его словам, головная компания заблокировала в российских «дочках» IT-систему, которая бы позволяла сети нормально функционировать. Об этом также знает и бывший коммерческий директор Obi Евгений Мовчан, который с 2015 г. возглавляет сеть «Петрович». «Cейчас коллектив сражается за продолжение работы в России», – рассказал он в интервью «Ведомостям».