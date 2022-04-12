Немецкая OBI продаст свой бизнес в России

Немецкая OBI продаст свой бизнес в РоссииДля этого компанию передают в управление бизнесмену Борису Любошицу
Немецкая OBI GmbH передает в управление свой российский бизнес – сеть магазинов OBI – основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Об этом «Ведомостям» сообщил Дмитрий Галанцев, партнер адвокатского бюро «Пропозитум», которое участвует в этой сделке в интересах OBI. Представитель «Сезар консалтинга» эту информацию подтвердил.
Галанцев уточняет, что в дальнейшем бизнес ритейлера в России перейдет российскому инвестору, который будет развивать компанию на территории страны, скорее всего, с постепенным отказом от товарного знака OBI. Называть его ни он, ни представитель «Сезар консалтинга» не стали. Они лишь уточнили, что Любошиц в этой сделке представляет интересы немецкого холдинга и потенциального покупателя. «Ведомости» направили запрос в OBI GmbH и российский офис OBI.
Акционер сети принял решение продать магазины в России инвестору с сохранением рода деятельности компании и рабочих мест, сообщил источник, близкий к Любошицу. Он как управляющий займется проведением due diligence ритейлера, проверкой его отчетности, инвентаризацией имущества, а позже – составлением стратегического и финансового плана развития, чтобы вытащить его из убытков. В 2020 г. юрлица OBI в России при суммарной выручке около 47,8 млрд руб. получили 2,3 млрд руб. чистого убытка. В прошлом году, по данным Infoline, выручка составила 41,8 млрд руб., а чистый убыток – 2,5 млрд руб. Сделка между OBI GmbH и потенциальным покупателем должна быть еще одобрена Федеральной антимонопольной службой. Галанцев говорит, что соответствующее ходатайство будет отправлено в ближайшее время.
Cеть OBI начала работать в России с 2003 г. Изначально это было совместное российско-немецкое предприятие, в котором 49% принадлежало бизнесмену Игорю Сосину (развивал также сеть товаров для дома «Хоттабыч», магазины канцелярии Modi и магазины одежды Modis). Позже он продал свою долю в бизнесе немецкому концерну, сделку оценивали в 10 млрд руб., что сделало OBI GmbH мажоритарным владельцем, а миноритарными долями владеют другие компании из того же холдинга. На начало 2022 г. в сеть входило 27 гипермаркетов, в которых работают около 4900 сотрудников.
Российский менеджмент OBI ранее пытался договориться с OBI GmbH о выкупе у нее бизнеса в России или получении его в управление, сообщали ранее два источника, близких к компании. Но между ними возник корпоративный конфликт. Головная структура после начала военной операции на Украине потребовала закрыть все магазины в стране. Менеджмент сети пытался помешать этому, но акционер ритейлера отключил IT-систему в офисе, в магазинах и на складах, что сделало работу торговых точек невозможной. Позже сотрудники компании в своем профильном Telegram-канале сообщили об установке альтернативного программного обеспечения. Генеральный директор Infoline Иван Федякой предполагал даже, что произойдет «самозахват бизнеса менеджментом» и «национализация его изнутри».
У Любошица есть опыт участия в урегулировании корпоративных конфликтов. Годом ранее он в течении нескольких месяцев занимал пост доверительного управляющего в Natura Siberica. Тогда представители большей части наследников основателя компании Андрея Трубникова обвиняли его и его компанию в попытках силового захвата бизнеса группы. Он в свою очередь говорил, что менеджмент отказывается предоставлять доступ к документам, необходимым для аудита и due diligence. 2 июля, после смены доверительного управляющего, юридическое агентство Любошица подало ряд исков к юрлицам Natura Siberica, но все они были прекращены или в их рассмотрении было отказано, следует из базы данных арбитражных судов.