Немецкая OBI продаст свой бизнес в России

Российский менеджмент OBI ранее пытался договориться с OBI GmbH о выкупе у нее бизнеса в России или получении его в управление, сообщали ранее два источника, близких к компании. Но между ними возник корпоративный конфликт. Головная структура после начала военной операции на Украине потребовала закрыть все магазины в стране. Менеджмент сети пытался помешать этому, но акционер ритейлера отключил IT-систему в офисе, в магазинах и на складах, что сделало работу торговых точек невозможной. Позже сотрудники компании в своем профильном Telegram-канале сообщили об установке альтернативного программного обеспечения. Генеральный директор Infoline Иван Федякой предполагал даже, что произойдет «самозахват бизнеса менеджментом» и «национализация его изнутри».