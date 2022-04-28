Операторы связи повысили цены на тарифы на 30-50 рублей

В Минцифры изданию сообщили, что тарифная политика находится в компетенции операторов связи и может формироваться с учетом ограничений на поставку телеком-оборудования. В министерстве отметили, что возможность повышения стоимости тарифа должна быть указана в договоре с абонентом. Если же рост цен на услуги связи вызывает вопросы, ФАС принимает меры в рамках полномочий. В ФАС не ответили на запрос издания.