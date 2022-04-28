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Бизнес

Операторы связи повысили цены на тарифы на 30-50 рублей

Ведомости

«Мегафон» в апреле повысил цены примерно на 30 руб. на тарифы линейки «Без переплат» в нескольких регионах из-за роста расходов компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи, МТС повысил цены на 30-50% на «Нетариф» и «Нетариф Джуниор» в нескольких регионах, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компании. В МТС заявили, что для действующих абонентов ничего не поменялось.

Также операторы связи стали активнее переводить действующие тарифы в архив и запускать новые: 21 апреля Tele2 убрал в архив линейку тарифов «Мой Tele 2» и запустил ее обновленные версии. В компании пояснили, что включили в новые средние тарифы подписку на онлайн-кинотеатр Wink, а в верхние — на more.tv, а также предложили безлимит на мессенджер Discord и расширили пакеты минут и интернета.

«Вымпелком» закрыл тариф «Анлим». В операторе заявили, что «современные тарифы превосходят архивные аналоги» по качеству и количеству сервисов. Из оборота выводят старые тарифы, которыми пользуются единицы клиентов, чтобы высвободить ресурсы, добавили в компании.

Ранее по теме: Минцифры рекомендовало мобильным операторам ввести ограничения на безлимитные тарифы

20 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала методические рекомендации операторам связи, по которым они могут повышать цены с учетом текущей инфляции. Компании должны уведомлять ФАС о повышении цен минимум за две недели.

В Минцифры изданию сообщили, что тарифная политика находится в компетенции операторов связи и может формироваться с учетом ограничений на поставку телеком-оборудования. В министерстве отметили, что возможность повышения стоимости тарифа должна быть указана в договоре с абонентом. Если же рост цен на услуги связи вызывает вопросы, ФАС принимает меры в рамках полномочий. В ФАС не ответили на запрос издания. 

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что в некоторых регионах операторы увеличили стомость услуг максимум на 10% — это первое повышение действующих тарифов сразу несколькими компаниями за несколько лет. По договоренности с ФАС и Минцифры операторы связи могут повышать цены на услуги, но не выше уровня инфляции, которая в марте составила 16,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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