Цены на золото достигли максимума с середины марта
Биржевые цены на золото поднялись до максимума за пять недель на фоне геополитической напряженности и риска рецессии в США, свидетельствуют данные торгов.
К 12:47 мск стоимость июньских фьючерсов на золото на нью-йоркской бирже Comex росла до максимального уровня с 14 марта — $1997,6 за тройскую унцию. Рост по сравнению с ценой закрытия в пятницу составил 1,15%. Майские фьючерсы на серебро дорожали на 1,67%, до $26,13 за унцию.
Драйверами роста цен на оба металла стали продолжающиеся боевые действия на Украине и возможное введение Евросоюзом эмбарго на импорт нефти и газа из России вдобавок к уже объявленному запрету на поставки российского угля. Спрос на золото, которое остается инструментом хеджирования, также усугубляют повышенные цены на сырье, пишет Bloomberg.
«[Спрос на] золото подкрепляется повышенной инфляцией и повышенными геополитическими рисками», — сказал в беседе с агентством аналитик CMC Markets Кельвин Вонг. По его словам, рост цен выше ключевого среднесрочного технического уровня сопротивления $1,975 мог спровоцировать «бычьи» настроения среди инвесторов.
Золото дорожает несмотря на рост доходности 10-летних казначейских облигаций США до 3%. Инвесторы опасаются, что ФРС США сделает выбор в пользу более агрессивного повышения процентной ставки. В Goldman Sachs оценивают вероятность рецессии в США в ближайшие два года примерно в 35%, в ближайшие 12 месяцев — приблизительно в 15%.
По мнению аналитиков банка, перед американским регулятором стоит сложная задача — добиться снижения рекордной инфляции и не спровоцировать спад в экономике. В марте годовая инфляция в США превысила 8% впервые за 40 лет (с января 1982-го). Инфляция ускорилась до 8,5% с 7,9% в феврале. В сравнении с февралем цены выросли на 1,2%, что стало самым большим скачком с сентября 2005 г.