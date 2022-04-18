Цены на золото достигли максимума с середины марта

По мнению аналитиков банка, перед американским регулятором стоит сложная задача — добиться снижения рекордной инфляции и не спровоцировать спад в экономике. В марте годовая инфляция в США превысила 8% впервые за 40 лет (с января 1982-го). Инфляция ускорилась до 8,5% с 7,9% в феврале. В сравнении с февралем цены выросли на 1,2%, что стало самым большим скачком с сентября 2005 г.