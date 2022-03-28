Минцифры рекомендовало мобильным операторам ввести ограничения на безлимитные тарифы

В пресс-службе министерства сообщили, что операторам рекомендовано обеспечить «равномерную нагрузку на сети связи» для обеспечения качества связи. «В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — говорится в сообщении на сайте Минцифры.