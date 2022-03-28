Минцифры рекомендовало мобильным операторам ввести ограничения на безлимитные тарифы
Минцифры рекомендовало операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева, его подлинность изданию подтвердили источники на телекоммуникационном рынке. В Минцифры также подтвердили рассылку документа.
В письме предлагается «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов. Компания посоветовали в том числе предусмотреть «разумное сокращение таких объемов».
В пресс-службе министерства сообщили, что операторам рекомендовано обеспечить «равномерную нагрузку на сети связи» для обеспечения качества связи. «В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — говорится в сообщении на сайте Минцифры.
Отмечается, что решение принято в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Согласно указу, главы регионов должны принять «исчерпывающие меры» по бесперебойному функционированию объектов инфраструктуры, в том числе сетей связи.
Ранее операторы сотовой связи предупредили о риске сбоев в работе из-за изношенности оборудования. В частности, заявляют участники рынка, в нынешних экономических условиях резервов оборудования для обеспечения работоспособности инфраструктуры операторов связи хватит на четыре-шесть месяцев, а с июля — августа вырастет риск аварий и нарушения стабильности работы сети.