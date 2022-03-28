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Минцифры рекомендовало мобильным операторам ввести ограничения на безлимитные тарифы

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Минцифры рекомендовало операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева, его подлинность изданию подтвердили источники на телекоммуникационном рынке. В Минцифры также подтвердили рассылку документа.

В письме предлагается «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов. Компания посоветовали в том числе предусмотреть «разумное сокращение таких объемов».

В пресс-службе министерства сообщили, что операторам рекомендовано обеспечить «равномерную нагрузку на сети связи» для обеспечения качества связи. «В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — говорится в сообщении на сайте Минцифры.

Отмечается, что решение принято в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Согласно указу, главы регионов должны принять «исчерпывающие меры» по бесперебойному функционированию объектов инфраструктуры, в том числе сетей связи.

В ноябре прошлого года операторы «Вымпелком» (бренд Билайн) , «Мегафон», МТС и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету. На действующих абонентов эта мера не распространялась.

Ранее операторы сотовой связи предупредили о риске сбоев в работе из-за изношенности оборудования. В частности, заявляют участники рынка, в нынешних экономических условиях резервов оборудования для обеспечения работоспособности инфраструктуры операторов связи хватит на четыре-шесть месяцев, а с июля — августа вырастет риск аварий и нарушения стабильности работы сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных