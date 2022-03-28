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Бизнес

Операторы сообщили о риске перебоев со связью из-за изношенности оборудования

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Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ (в нее входят МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком», GS Group, РЖД и др.) считает, что резервов оборудования операторов связи хватит на полгода, летом могут начаться сбои в их работе, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения РСПП, которые планируется направить в правительство.

В документе говорится, что телеком-оборудование подорожало на 40% из-за ухода иностранных вендоров и снижения курса рубля и может подорожать еще на 80%. При нынешних экономических условиях резервов оборудования для обеспечения работоспособности инфраструктуры операторов связи хватит на четыре-шесть месяцев. С июля-августа вырастет риск аварий и нарушения стабильности работы сети. Это может коснуться технологических сетей связи железнодорожного транспорта.

По мнению комиссии РСПП, единственный способ сохранить работоспособность инфраструктуры — свернуть все планы развития и использовать оборудование только для поддержания устойчивости сети. Капитальные затраты операторов связи даже при сокращении инвестпрограмм вырастут с 390 млрд руб. в 2021 г. до 450 млрд руб. в 2022 г. Также в течение полугода отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных сотрудников, а из-за ухудшения финансового положения операторам придется сократить 15-20% штата к концу 2022 г.

В РСПП предложили наложить мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи на этот год, снизить на 50% плату за радиочастотный спектр, обнулить ставку налога на имущество, снизить ставку по страховым взносам и освободить от уплаты НДФЛ доходы сотрудников отрасли.

В Минцифры изданию сообщили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи, отметив, что бизнес получает пакеты мер господдержки, а работоспособность компаний зависит не только от преференций со стороны властей, но и от решения самого бизнеса. В «Мегафоне» заявили, что предложения РСПП позволят внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы связи. В «Ростелекоме» добавили, что для продолжения цифровизации нужна устойчивая работа инфраструктуры связи, поэтому для отрасли важна господдержка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных