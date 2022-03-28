Операторы сообщили о риске перебоев со связью из-за изношенности оборудования
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ (в нее входят МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «ЭР-Телеком», GS Group, РЖД и др.) считает, что резервов оборудования операторов связи хватит на полгода, летом могут начаться сбои в их работе, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на предложения РСПП, которые планируется направить в правительство.
В документе говорится, что телеком-оборудование подорожало на 40% из-за ухода иностранных вендоров и снижения курса рубля и может подорожать еще на 80%. При нынешних экономических условиях резервов оборудования для обеспечения работоспособности инфраструктуры операторов связи хватит на четыре-шесть месяцев. С июля-августа вырастет риск аварий и нарушения стабильности работы сети. Это может коснуться технологических сетей связи железнодорожного транспорта.
По мнению комиссии РСПП, единственный способ сохранить работоспособность инфраструктуры — свернуть все планы развития и использовать оборудование только для поддержания устойчивости сети. Капитальные затраты операторов связи даже при сокращении инвестпрограмм вырастут с 390 млрд руб. в 2021 г. до 450 млрд руб. в 2022 г. Также в течение полугода отрасль может потерять до 30% высококвалифицированных сотрудников, а из-за ухудшения финансового положения операторам придется сократить 15-20% штата к концу 2022 г.
В РСПП предложили наложить мораторий на отчисления в фонд универсальных услуг связи на этот год, снизить на 50% плату за радиочастотный спектр, обнулить ставку налога на имущество, снизить ставку по страховым взносам и освободить от уплаты НДФЛ доходы сотрудников отрасли.
В Минцифры изданию сообщили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи, отметив, что бизнес получает пакеты мер господдержки, а работоспособность компаний зависит не только от преференций со стороны властей, но и от решения самого бизнеса. В «Мегафоне» заявили, что предложения РСПП позволят внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы связи. В «Ростелекоме» добавили, что для продолжения цифровизации нужна устойчивая работа инфраструктуры связи, поэтому для отрасли важна господдержка.