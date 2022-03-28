Операторы сообщили о риске перебоев со связью из-за изношенности оборудования

В Минцифры изданию сообщили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи, отметив, что бизнес получает пакеты мер господдержки, а работоспособность компаний зависит не только от преференций со стороны властей, но и от решения самого бизнеса. В «Мегафоне» заявили, что предложения РСПП позволят внести значительный вклад в обеспечение бесперебойной работы связи. В «Ростелекоме» добавили, что для продолжения цифровизации нужна устойчивая работа инфраструктуры связи, поэтому для отрасли важна господдержка.