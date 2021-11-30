Мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов

При этом пока запрет на подключение безлимитного интернета не распространяется на действующих абонентов мобильных операторов, указали их представители. По мнению Муртазина, в будущем это ограничение коснется и абонентов архивных тарифов. По оценкам аналитика, 80% абонентов расходуют в месяц около 12 Гб мобильного трафика, еще 10% — до 20 Гб, и только 2% абонентов тратят свыше 100 Гб мобильного трафика. С мнением Муртазина согласен и аналитик TelecomDaily Денис Кусков. Сейчас у операторов в среднем около трети абонентов пользуются безлимитным интернетом, при этом только около 5% из них потребляют действительно большие объемы трафика — 100 Гб и выше, отметил он.