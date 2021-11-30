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Мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов

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Операторы «Вымпелком» (бренд Билайн) , «Мегафон», МТС и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету, сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Представители «Вымпелкома» и «Мегафона» подтвердили изданию эту информацию. Представитель Tele2 рассказал изданию, что убрал опцию подключения безлимитного интернета несколько месяцев назад. Представитель МТС отметил, что для новых клиентов безлимитный мобильный интернет доступен только на двух тарифах (ежемесячный платеж по ним превышает 2000 руб.).

При этом пока запрет на подключение безлимитного интернета не распространяется на действующих абонентов мобильных операторов, указали их представители. По мнению Муртазина, в будущем это ограничение коснется и абонентов архивных тарифов. По оценкам аналитика, 80% абонентов расходуют в месяц около 12 Гб мобильного трафика, еще 10% — до 20 Гб, и только 2% абонентов тратят свыше 100 Гб мобильного трафика. С мнением Муртазина согласен и аналитик TelecomDaily Денис Кусков. Сейчас у операторов в среднем около трети абонентов пользуются безлимитным интернетом, при этом только около 5% из них потребляют действительно большие объемы трафика — 100 Гб и выше, отметил он. 

Тарифы с безлимитным интернетом не выгодны операторам, считают опрошенные изданием аналитик. Так абоненты расходуют большой объем трафика на фоне растущей нагрузки на сеть, считает гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. »Для операторов безлимитный интернет невыгоден, поэтому несколько лет назад они от него уже отказывались. Но вернули из-за обострившейся конкуренции. Однако игроки понимают, что денег на безлимитном интернете они не зарабатывают, а качество сети из-за безлимитных абонентов снижается», — полагает Кусков. 

В начале сентября газета «Коммерсантъ» сообщала, что операторы продолжают поднимать цены на архивные тарифы. В частности, в МТС заявили, что повышение цен составит в среднем 30-40 руб. и коснется менее 1% тарифных планов. «Мегафон» также повысил цены на часть архивных тарифов в ряде регионов. В компании отметили, что предложили абонентам бесплатно перейти на актуальные тарифы до повышения цены. 

Ранее по теме: Сотовые операторы подняли цены на архивные тарифы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных