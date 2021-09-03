Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

Сотовые операторы подняли цены на архивные тарифы

Ведомости

Операторы продолжают поднимать цены на архивные тарифы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение оператора клиентам. МТС увеличит объем Гб и минут разговора в тарифах линейки «Мой Смарт» с 9 сентября, стоимость тарифа вырастет до 355 руб. в месяц. По словам одного из абонентов с таким тарифом, его расходы на связь выросли почти вдвое.

В МТС заявили, что повышение цен составит в среднем 30-40 руб. и коснется менее 1% тарифных планов.После повышения цен такие тарифы будут все еще дешевле, чем доступные для подключения.

«Мегафон» также повысил цены на часть архивных тарифов в ряде регионов. В компании добавили, что предложили абонентам бесплатно перейти на актуальные тарифы до повышения цены. В компании «Скартел» (бренд Yota) изданию сообщили, что повысили цену только в тарифе-конструкторе для абонентов, которые подключились после 24 августа. Сейчас такой тариф подключили 52% клиентов. «Вымпелком» сообщил на своем сайте, что 11-12 августа изменил цены на несколько архивных тарифов. В Tele2 рассказали, что летом не поднимали стоимость тарифов и не планируют.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что средний минимальный тариф на связь в России в первом полугодии 2021 г. вырос на 16% до 326 руб. в месяц. Операторы связи пояснили, что с повышением цены растет количество услуг. В Минцифры сообщили, что доходы операторов от услуг связи в I квартале выросли на 15,9% до 109,5 млрд руб.

Ранее по теме: Операторы подняли расценки на архивные тарифы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных