Сотовые операторы подняли цены на архивные тарифы

«Мегафон» также повысил цены на часть архивных тарифов в ряде регионов. В компании добавили, что предложили абонентам бесплатно перейти на актуальные тарифы до повышения цены. В компании «Скартел» (бренд Yota) изданию сообщили, что повысили цену только в тарифе-конструкторе для абонентов, которые подключились после 24 августа. Сейчас такой тариф подключили 52% клиентов. «Вымпелком» сообщил на своем сайте, что 11-12 августа изменил цены на несколько архивных тарифов. В Tele2 рассказали, что летом не поднимали стоимость тарифов и не планируют.