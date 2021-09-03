Сотовые операторы подняли цены на архивные тарифы
Операторы продолжают поднимать цены на архивные тарифы, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение оператора клиентам. МТС увеличит объем Гб и минут разговора в тарифах линейки «Мой Смарт» с 9 сентября, стоимость тарифа вырастет до 355 руб. в месяц. По словам одного из абонентов с таким тарифом, его расходы на связь выросли почти вдвое.
В МТС заявили, что повышение цен составит в среднем 30-40 руб. и коснется менее 1% тарифных планов.После повышения цен такие тарифы будут все еще дешевле, чем доступные для подключения.
«Мегафон» также повысил цены на часть архивных тарифов в ряде регионов. В компании добавили, что предложили абонентам бесплатно перейти на актуальные тарифы до повышения цены. В компании «Скартел» (бренд Yota) изданию сообщили, что повысили цену только в тарифе-конструкторе для абонентов, которые подключились после 24 августа. Сейчас такой тариф подключили 52% клиентов. «Вымпелком» сообщил на своем сайте, что 11-12 августа изменил цены на несколько архивных тарифов. В Tele2 рассказали, что летом не поднимали стоимость тарифов и не планируют.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что средний минимальный тариф на связь в России в первом полугодии 2021 г. вырос на 16% до 326 руб. в месяц. Операторы связи пояснили, что с повышением цены растет количество услуг. В Минцифры сообщили, что доходы операторов от услуг связи в I квартале выросли на 15,9% до 109,5 млрд руб.