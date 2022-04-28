Japan Tobacco рассматривает продажу своего бизнеса в России

20 апреля табачная компания Imperial Brands сообщила, что передает российский бизнес местным инвесторам. В Imperial Brands ожидают, что сделка состоится в ближайшее время при условии завершения ее регистрации в местных органах власти. По данным источников «Коммерсанта», бизнес британской компании может купить «Сигаретный дом «Фортуна». Сделка должна закрыться в ближайшее время, в результате чего с баланса может быть списано около 225 млн фунтов стерлингов, или 22,52 млрд руб.