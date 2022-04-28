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Japan Tobacco рассматривает продажу своего бизнеса в России

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Компания Japan Tobacco рассматривает разные варианты развития своего бизнеса в России, в том числе передачу права собственности, говорится в заявлении компании.

«Как было объявлено 10 марта, мы приостановили новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Учитывая сложную и непредсказуемую обстановку, JT Group продолжает оценивать различные варианты развития своего бизнеса в России, включая потенциальную передачу права собственности», — заявили в компании. Japan Tobacco продолжит обеспечивать занятость 4000 своих сотрудников в России. 

На сайте компании говорится, что компания владеет четырьмя фабриками в России: две фабрики в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону производят готовую продукцию, а заводы в Липецкой и Ленинградской областях обрабатывают табачное сырье. В России у JT Group работает 70 офисов и подразделений. Компания владеет брендами сигарет Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie и российские марки «Донской табак», Kiss, Play, «Пётр I», «Тройка» и др., а также брендом устройства для нагревания табака Ploom и электронного испарителя капсульного типа Logic Compact.

20 апреля табачная компания Imperial Brands сообщила, что передает российский бизнес местным инвесторам. В Imperial Brands ожидают, что сделка состоится в ближайшее время при условии завершения ее регистрации в местных органах власти. По данным источников «Коммерсанта», бизнес британской компании может купить «Сигаретный дом «Фортуна». Сделка должна закрыться в ближайшее время, в результате чего с баланса может быть списано около 225 млн фунтов стерлингов, или 22,52 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных