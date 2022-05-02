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Автозаводу ГАЗ вдвое увеличили предельный размер субсидируемого кредита

Ведомости

Правительство России увеличило поддержку автозавода ГАЗ, предельный размер субсидируемого кредита составит 20 млрд руб. вместо 10 млрд руб., сообщили в пресс-службе кабмина. Распоряжение об увеличении размера кредита подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Заем по ставке до 11% годовых доступен в рамках новой льготной кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли, уточнили в правительстве. По программе предприятие может получить кредит до 10 млрд руб., группе компаний будет доступен заем до 30 млрд руб.

«Автозавод не мог рассчитывать на кредит более 10 млрд руб., что не отвечало текущим потребностям предприятия, могло привести к снижению оборотных средств и сказаться на его работе», — пояснили в правительстве.

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Программу поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций, правительство запустило в марте 2022 г. Изначально на ее реализацию было выделено 40 млрд руб., позже правительство направило еще 80 млрд руб.

В начале апреля стало известно о планах правительства запустить в 2022 г. программу производства универсальных автокомпонентов стоимостью 30 млрд руб. Речь идет о программе грантовой поддержки предприятий автокомпонентной отрасли от Фонда развития промышленности (ФРП), пояснили два источника «Ведомостей», знакомых с этой инициативой. По словам одного из них, мера предполагает увеличение бюджетного финансирования для ФРП, чтобы тот мог выдать больше льготных займов производителям автокомпонентов на замещение импортной продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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