Автозаводу ГАЗ вдвое увеличили предельный размер субсидируемого кредита

В начале апреля стало известно о планах правительства запустить в 2022 г. программу производства универсальных автокомпонентов стоимостью 30 млрд руб. Речь идет о программе грантовой поддержки предприятий автокомпонентной отрасли от Фонда развития промышленности (ФРП), пояснили два источника «Ведомостей», знакомых с этой инициативой. По словам одного из них, мера предполагает увеличение бюджетного финансирования для ФРП, чтобы тот мог выдать больше льготных займов производителям автокомпонентов на замещение импортной продукции.