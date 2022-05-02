Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania до конца сентября

Группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах 31 марта на фоне сообщений в СМИ о возможной национализации собственности компании в Германии в случае прекращения поставок российского газа. После этого глава минэкономики Германии Роберт Хабек сообщил, что временное управление компанией до 30 сентября возьмет на себя Федеральное сетевое агентство ФРГ.