Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania до конца сентября
Министерство финансов США разрешило сделки с участием компании Gazprom Germania GmbH до 30 сентября 2022 г., следует из заявления, опубликованного на сайте ведомства.
«Все транзакции, связанные с Gazprom Germania GmbH или любым юридическим лицом, в котором Gazprom Germania GmbH владеет прямо или косвенно 50% или более, разрешены до 00:01 по восточному времени 30 сентября 2022 г.», — говорится в заявлении.
Gazprom Germania попадает под санкции, связанные с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций. Это связано с тем, что ее материнская компания 24 февраля попала под санкции США из-за начала военной операции России на Украине.
Gazprom Germania GmbH является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ. Компания включает в себя компанию–дистрибутора Wingas — оператора подземных хранилищ газа «Астора», а также трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T), в которое входят розничный оператор Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG.
Группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах 31 марта на фоне сообщений в СМИ о возможной национализации собственности компании в Германии в случае прекращения поставок российского газа. После этого глава минэкономики Германии Роберт Хабек сообщил, что временное управление компанией до 30 сентября возьмет на себя Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что ситуация в энергетической сфере ухудшается из-за «нерыночных, грубых мер» зарубежных стран, в том числе административного давления на «Газпром». Путин также обвинил европейские страны в попытках «переложить свои собственные ошибки в сфере экономики, энергетики на Россию».