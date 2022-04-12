Минэкономики Германии подготовило законопроект о национализации энергокомпаний
Министерство экономики Германии подготовило законопроект, который предусматривает возможность национализировать энергокомпании, сообщает медиагруппа Funke.
Согласно документу, минэкономики наделяется правом в чрезвычайной ситуации передавать операторов «критически важной энергетической инфраструктуры» под временное управление или, в крайних случаях, национализировать их.
Ведомство сможет издать такой указ в случае, если существует «конкретный риск» того, что без доверительного управления предприятие не будет обеспечивать деятельность в энергетическом секторе и существует угроза нарушения надежности энергоснабжения. Внешнее управление будет вводиться сроком на шесть месяцев с возможностью продления еще на полгода. Национализация будет осуществляться в крайнем случае, если временное управление или другие более мягкие меры будут признаны недостаточными для того, чтобы гарантировать безопасность поставок энергоресурсов.
В конце марта немецкая газета Handelsblatt сообщила, что минэкономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти» — Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
1 апреля «Газпром» сообщил, что его дочерние структуры вышли из капитала компании «Газпром экспорт бизнес–сервисы», являющейся единственным владельцем Gazprom Germania. Последняя является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ и включает в себя компанию–дистрибутора Wingas — оператора подземных хранилищ газа «Астора», а также трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T).
4 апреля Минэкономики ФРГ отдало дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania под попечительское управление Федерального сетевого агентства. Мера будет действовать до 30 сентября.
В Кремле возможную национализацию «дочек» российских компаний назвали неприемлемой. «Безусловно, такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.