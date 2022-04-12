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Экономика

Минэкономики Германии подготовило законопроект о национализации энергокомпаний

Ведомости

Министерство экономики Германии подготовило законопроект, который предусматривает возможность национализировать энергокомпании, сообщает медиагруппа Funke.

Согласно документу, минэкономики наделяется правом в чрезвычайной ситуации передавать операторов «критически важной энергетической инфраструктуры» под временное управление или, в крайних случаях, национализировать их.

Ведомство сможет издать такой указ в случае, если существует «конкретный риск» того, что без доверительного управления предприятие не будет обеспечивать деятельность в энергетическом секторе и существует угроза нарушения надежности энергоснабжения. Внешнее управление будет вводиться сроком на шесть месяцев с возможностью продления еще на полгода. Национализация будет осуществляться в крайнем случае, если временное управление или другие более мягкие меры будут признаны недостаточными для того, чтобы гарантировать безопасность поставок энергоресурсов.

В конце марта немецкая газета Handelsblatt сообщила, что минэкономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании «Газпрома» и «Роснефти» — Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.

1 апреля «Газпром» сообщил, что его дочерние структуры вышли из капитала компании «Газпром экспорт бизнес–сервисы», являющейся единственным владельцем Gazprom Germania. Последняя является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ и включает в себя компанию–дистрибутора Wingas — оператора подземных хранилищ газа «Астора», а также трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T).

4 апреля Минэкономики ФРГ отдало дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania под попечительское управление Федерального сетевого агентства. Мера будет действовать до 30 сентября.

В Кремле возможную национализацию «дочек» российских компаний назвали неприемлемой. «Безусловно, такой план очень серьезно нарушал бы международное право и все мыслимые и немыслимые правила и законы», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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