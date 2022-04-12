Минэкономики Германии подготовило законопроект о национализации энергокомпаний

Ведомство сможет издать такой указ в случае, если существует «конкретный риск» того, что без доверительного управления предприятие не будет обеспечивать деятельность в энергетическом секторе и существует угроза нарушения надежности энергоснабжения. Внешнее управление будет вводиться сроком на шесть месяцев с возможностью продления еще на полгода. Национализация будет осуществляться в крайнем случае, если временное управление или другие более мягкие меры будут признаны недостаточными для того, чтобы гарантировать безопасность поставок энергоресурсов.