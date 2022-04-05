Путин назвал национализацию российских активов за рубежом обоюдоострым оружием

«Слышим уже и заявления официальных лиц [на Западе] о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — сказал Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.