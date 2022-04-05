Газета
Политика

Путин назвал национализацию российских активов за рубежом обоюдоострым оружием

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ответ на призывы к национализации российских энергетических активов в западных странах отметил, что это обоюдоострое оружие.

«Слышим уже и заявления официальных лиц [на Западе] о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — сказал Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

По его словам, ситуация в энергетической сфере ухудшается из-за «нерыночных, грубых мер» зарубежных стран, в том числе административного давления на «Газпром». Путин также обвинил европейские страны в попытках «переложить свои собственные ошибки в сфере экономики, энергетики на Россию».

В конце марта германская газета Handelsblatt писала, что минэкономики ФРГ прорабатывает сценарии на случай прекращения поставок энергоносителей из России. В числе возможных мер называлась национализация дочерних структур «Газпрома» и «Роснефти». По данным Bloomberg, правительство Великобритании изучает возможность временно взять на себя управление трейдинговым подразделением «Газпрома».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможную национализацию этих активов нарушением международного законодательства.

«Газпром» 1 апреля прекратил участие в своей европейской «дочке» Gazprom Germania GmbH. В понедельник, 4 апреля, глава минэкономики Германии Роберт Хабек сообщил, что временное управление компанией до 30 сентября возьмет на себя Федеральное сетевое агентство ФРГ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных