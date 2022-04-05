Путин назвал национализацию российских активов за рубежом обоюдоострым оружием
Президент РФ Владимир Путин в ответ на призывы к национализации российских энергетических активов в западных странах отметил, что это обоюдоострое оружие.
«Слышим уже и заявления официальных лиц [на Западе] о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — сказал Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
По его словам, ситуация в энергетической сфере ухудшается из-за «нерыночных, грубых мер» зарубежных стран, в том числе административного давления на «Газпром». Путин также обвинил европейские страны в попытках «переложить свои собственные ошибки в сфере экономики, энергетики на Россию».
В конце марта германская газета Handelsblatt писала, что минэкономики ФРГ прорабатывает сценарии на случай прекращения поставок энергоносителей из России. В числе возможных мер называлась национализация дочерних структур «Газпрома» и «Роснефти». По данным Bloomberg, правительство Великобритании изучает возможность временно взять на себя управление трейдинговым подразделением «Газпрома».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможную национализацию этих активов нарушением международного законодательства.