Финский железнодорожный оператор VR Group продает бизнес в России

Компания также приступила к расторжению контрактов с российской стороной – в VR Group отметили, что стремятся сделать это «максимально быстро», но часть перевозок сохранится до конца 2022 г., как того требуют контракты. «По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. В любом случае все российские грузоперевозки, которые обслуживает VR, прекратятся не позднее конца года», – заявил исполняющий обязанности управляющего директора VR Топи Симола. После завершения расторжения всех договоров на перевозки будут расторгнуты контракты с ПАО «РЖД», уточнили в компании.