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Бизнес

Финский железнодорожный оператор VR Group продает бизнес в России

Ведомости

Финский государственный железнодорожный оператор VR Group заявил о продаже российского бизнеса – всех аффилированных и дочерних предприятий, следует из сообщения на сайте компании.

VR Group ведет переговоры о продаже или ликвидации своих компаний ContainerTrans Scandinavia (CTS, 50% находится в собственности российского ПАО «ТрансКонтейнер»), Freight One Scandinavia (FOS, 50% принадлежит ПАО «Первая грузовая компания») и своей российской дочерней компании Finnlog, специализирующейся на аренде вагонов и перевозке древесины между Финляндией и Россией.

Компания также приступила к расторжению контрактов с российской стороной – в VR Group отметили, что стремятся сделать это «максимально быстро», но часть перевозок сохранится до конца 2022 г., как того требуют контракты. «По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. В любом случае все российские грузоперевозки, которые обслуживает VR, прекратятся не позднее конца года», – заявил исполняющий обязанности управляющего директора VR Топи Симола. После завершения расторжения всех договоров на перевозки будут расторгнуты контракты с ПАО «РЖД», уточнили в компании.

В компании отметили, что пока санкции не распространяются на железнодорожное сообщение между Россией и Евросоюзом, поэтому контракты разрываются на условиях, предусмотренных ими. Процесс может быть ускорен в случае расширения санкций ЕС.

VR Group объявляла о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией с 28 марта – движение скоростных поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, было остановлено. Решение о прекращении грузового сообщения между Россией и Финляндией было принято советом директоров VR Group 6 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных