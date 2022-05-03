Финский железнодорожный оператор VR Group продает бизнес в России
Финский государственный железнодорожный оператор VR Group заявил о продаже российского бизнеса – всех аффилированных и дочерних предприятий, следует из сообщения на сайте компании.
VR Group ведет переговоры о продаже или ликвидации своих компаний ContainerTrans Scandinavia (CTS, 50% находится в собственности российского ПАО «ТрансКонтейнер»), Freight One Scandinavia (FOS, 50% принадлежит ПАО «Первая грузовая компания») и своей российской дочерней компании Finnlog, специализирующейся на аренде вагонов и перевозке древесины между Финляндией и Россией.
Компания также приступила к расторжению контрактов с российской стороной – в VR Group отметили, что стремятся сделать это «максимально быстро», но часть перевозок сохранится до конца 2022 г., как того требуют контракты. «По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. В любом случае все российские грузоперевозки, которые обслуживает VR, прекратятся не позднее конца года», – заявил исполняющий обязанности управляющего директора VR Топи Симола. После завершения расторжения всех договоров на перевозки будут расторгнуты контракты с ПАО «РЖД», уточнили в компании.
В компании отметили, что пока санкции не распространяются на железнодорожное сообщение между Россией и Евросоюзом, поэтому контракты разрываются на условиях, предусмотренных ими. Процесс может быть ускорен в случае расширения санкций ЕС.
VR Group объявляла о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения с Россией с 28 марта – движение скоростных поездов «Аллегро», связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, было остановлено. Решение о прекращении грузового сообщения между Россией и Финляндией было принято советом директоров VR Group 6 апреля.