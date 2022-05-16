«Газпром» с начала года сократил добычу газа на 3,7%

Поставки на внутренний рынок с начала года сократились на 3,9 млрд куб. м (3,1%). При этом в начале мая 2022 г. поставки выросли по сравнению с началом мая 2021 г. на 6,1%. «Со 2 по 6 мая по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям поставлялся рекордный для этих дней объем газа, а 5 мая был достигнут абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца – 827,6 млн куб. м в сутки», – заявили в «Газпроме».