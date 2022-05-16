«Газпром» с начала года сократил добычу газа на 3,7%
По предварительным данным, в период с 1 января по 15 мая 2022 г. компанией было добыто 193,8 млрд куб. м газа, что на 7,5 млрд куб. м меньше, чем в аналогичном периоде 2021 г. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в отчетном периоде сократился на 20,2 млрд куб. м – до 55,9 млрд куб. м (-26,5%). Поставки газа осуществляются по подтвержденным заявкам, уточнили в «Газпроме».
В компании отметили, что растет экспорт газа в Китай в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки осуществляются по газопроводу «Сила Сибири».
Поставки на внутренний рынок с начала года сократились на 3,9 млрд куб. м (3,1%). При этом в начале мая 2022 г. поставки выросли по сравнению с началом мая 2021 г. на 6,1%. «Со 2 по 6 мая по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям поставлялся рекордный для этих дней объем газа, а 5 мая был достигнут абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца – 827,6 млн куб. м в сутки», – заявили в «Газпроме».
После начала спецоперации на Украине западные страны начали говорить об отказе от российских энергоносителей, в том числе нефти и газа, однако полное эмбарго страны ЕС пока согласовать не смогли. Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. 14 мая Bloomberg сообщил, что Евросоюз разработал план покупки российского газа, который позволит импортерам оплачивать поставки топлива в рублях и избежать нарушения собственных санкций.