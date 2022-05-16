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«Газпром» с начала года сократил добычу газа на 3,7%

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Объем добычи газа компанией «Газпром» сократился с начала года на 3,7% в годовом выражении, сообщили в холдинге.

По предварительным данным, в период с 1 января по 15 мая 2022 г. компанией было добыто 193,8 млрд куб. м газа, что на 7,5 млрд куб. м меньше, чем в аналогичном периоде 2021 г. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в отчетном периоде сократился на 20,2 млрд куб. м – до 55,9 млрд куб. м (-26,5%). Поставки газа осуществляются по подтвержденным заявкам, уточнили в «Газпроме».

В компании отметили, что растет экспорт газа в Китай в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки осуществляются по газопроводу «Сила Сибири».

Поставки на внутренний рынок с начала года сократились на 3,9 млрд куб. м (3,1%). При этом в начале мая 2022 г. поставки выросли по сравнению с началом мая 2021 г. на 6,1%. «Со 2 по 6 мая по газотранспортной системе «Газпрома» российским потребителям поставлялся рекордный для этих дней объем газа, а 5 мая был достигнут абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца – 827,6 млн куб. м в сутки», – заявили в «Газпроме».

После начала спецоперации на Украине западные страны начали говорить об отказе от российских энергоносителей, в том числе нефти и газа, однако полное эмбарго страны ЕС пока согласовать не смогли. Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам в рубли. В конце апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они не оплатили топливо в рублях. 14 мая Bloomberg сообщил, что Евросоюз разработал план покупки российского газа, который позволит импортерам оплачивать поставки топлива в рублях и избежать нарушения собственных санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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