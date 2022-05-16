ВТБ вышел из состава акционеров катарского CQUR Вank

29 апреля «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что глава ВТБ Андрей Костин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину объединить ВТБ, «Открытие» и РНКБ в общую группу. Предложение уже одобрил президент России Владимир Путин, рассказал один из источников. По мнению собеседника издания, это позволит банкам сэкономить на отделениях, расходах на персонал и начать работать в Крыму.