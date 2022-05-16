ВТБ вышел из состава акционеров катарского CQUR Вank
CQUR Вank был зарегистрирован в январе 2019 г. В том же году ВТБ инвестировал в него $5 млн и стал владельцем пакета акций банка. По данным Катарского финансового центра, уставный капитал CQUR Вank составляет $100 млн.
После начала спецоперации России на Украине ВТБ попал под санкции западных стран. В начале марта Евросоюз отключил ВТБ и еще 6 российских банков от системы SWIFT. Также от системы отключили банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.
29 апреля «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что глава ВТБ Андрей Костин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину объединить ВТБ, «Открытие» и РНКБ в общую группу. Предложение уже одобрил президент России Владимир Путин, рассказал один из источников. По мнению собеседника издания, это позволит банкам сэкономить на отделениях, расходах на персонал и начать работать в Крыму.
Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор поддерживает такое предложение.