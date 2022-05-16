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ВТБ вышел из состава акционеров катарского CQUR Вank

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Российский ВТБ вышел из состава акционеров катарского банка CQUR Вank, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ. Российскому банку принадлежало 19% акций катарской компании.

CQUR Вank был зарегистрирован в январе 2019 г. В том же году ВТБ инвестировал в него $5 млн и стал владельцем пакета акций банка. По данным Катарского финансового центра, уставный капитал CQUR Вank составляет $100 млн.

После начала спецоперации России на Украине ВТБ попал под санкции западных стран. В начале марта Евросоюз отключил ВТБ и еще 6 российских банков от системы SWIFT. Также от системы отключили банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.

29 апреля «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что глава ВТБ Андрей Костин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину объединить ВТБ, «Открытие» и РНКБ в общую группу. Предложение уже одобрил президент России Владимир Путин, рассказал один из источников. По мнению собеседника издания, это позволит банкам сэкономить на отделениях, расходах на персонал и начать работать в Крыму. 

Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор поддерживает такое предложение.

Ранее по теме: Набиуллина завила о поддержке ЦБ решения консолидировать РНКБ, «Открытие» и ВТБ
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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