«Коммерсантъ»: Костин предложил объединить ВТБ, «Открытие» и РНКБ
Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину объединить ВТБ, банк «Открытие» и РНКБ в общую группу, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Предложение уже одобрил президент России Владимир Путин, рассказал один из источников. По мнению собеседника издания, это позволит банкам сэкономить на отделениях, расходах на персонал и начать работать в Крыму.
Собеседник издания в правительстве отметил, что объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока «выглядит экономически и политически обоснованным решением». Это поможет оптимизировать расходы бюджета на стабилизацию банковского сектора и сохранить конкурентный рынок финансовых услуг. Собеседники издания рассказали, что предложение Костина одобрил ЦБ. В регуляторе и Минфине не ответили на запросы издания, а в ВТБ, «Открытии» и РКНБ отказались от комментариев.
У «Открытия» на конец 2020 г. было 3,1 млн активных клиентов, а у РНКБ — 2,2 млн. Согласно рейтингу «Интерфакс-100», на 1 января суммарные активы банков ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ составляли 22,9 трлн руб., а совокупный капитал — 2,24 трлн руб. Издание подсчитало, что в случае объединения трем банкам не удастся обойти крупнейший в России Сбербанк по числу отделений и активных клиентов.
После начала военной операции на Украине ВТБ попал под санкции США. Группу внесли в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Это означает, что активы банка в американской юрисдикции заблокированы, долларовые транзакции и любые другие операции с местными резидентами запрещены. Кроме того, ВТБ отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Под санкции США также попал банк «Открытие». Затем о решении заморозить активы банков и запретить операции с ними объявил Евросоюз. РНКБ находится под ограничениями ЕС с 2014 г., а с 2015 г. еще и под санкциями США.