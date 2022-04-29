«Коммерсантъ»: Костин предложил объединить ВТБ, «Открытие» и РНКБ

После начала военной операции на Украине ВТБ попал под санкции США. Группу внесли в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Это означает, что активы банка в американской юрисдикции заблокированы, долларовые транзакции и любые другие операции с местными резидентами запрещены. Кроме того, ВТБ отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Под санкции США также попал банк «Открытие». Затем о решении заморозить активы банков и запретить операции с ними объявил Евросоюз. РНКБ находится под ограничениями ЕС с 2014 г., а с 2015 г. еще и под санкциями США.