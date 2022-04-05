Костин сообщил о планах ВТБ начать работать в Крыму
ВТБ начнет работать на территории Крыма, сейчас обсуждается формат его работы, заявил журналистам глава банка Андрей Костин. Ранее банк попал под блокирующие санкции западных стран.
«Крым — это наша территория, и мы будем работать там. В каком формате? <...> Там создана достаточно эффективная система, <...> поэтому все эти связи будем налаживать, развивать. Мне кажется, сейчас очень важно привлечь инвестиции в Крым, прежде всего в индустрию отдыха. И, конечно, мы думаем и работаем над этим», — рассказал Костин (цитата по ТАСС).
Накануне Промсвязьбанк официально объявил о начале работы на полуострове. Жителям региона теперь доступны потребительские кредиты банка, а бизнесу — открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга.
17 марта президент России Владимир Путин заявил, что банки и компании России, которые подпали под санкции западных стран, могут «спокойно приходить в Крым и Севастополь». Президент отметил, что Промсвязьбанк, который также попал под санкции, уже присутствует на полуострове, но должен «уже начать работу в Крыму как можно быстрее и шире».
Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. США наложили блокирующие санкции на ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие» и Промсвязьбанк, а также запретили американским банкам обслуживать корреспондентские счета Сбербанка. ЕС запретил продавать и покупать ценные бумаги и прочие финансовые инструменты в евро в интересах российских юридических и физических лиц. Финансовым организациям Европы нельзя оказывать российским резидентам и компаниям любые услуги по продаже бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года. Также Евросоюз отключил семь российских банков от международной финансовой системы SWIFT.