Аналитики оценили влияние санкций на российскую промышленность

Индекс спроса в добывающих отраслях в апреле сократился на 4,5% к апрелю 2021 г. и показал рост на 2,4% за январь — апрель этого года. Аналитики отметили, что санкции привели к падению добычи нефти на 4% год к году. «Относительно небольшое снижение усугубляется низкой базой апреля прошлого года», — говорится в исследовании. Минэнерго ранее заявило о планах нарастить добычу топлива в мае по сравнению с апрелем, напомнили в докладе. Также в прошлом месяце значительно сократился экспорт газа в страны дальнего зарубежья — на 26,1% к апрелю 2021 г. и на 26,9% за четыре месяца года. При этом прокачка топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с начала года выросла почти на 60% в годовом выражении. Также аналитики отметили, что в марте добыча угля увеличилась на 1,3%, однако его экспорт упал на 25,1% из-за инфраструктурных ограничений на Дальнем Востоке и конкуренции со стороны других грузов.