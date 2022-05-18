Аналитики оценили влияние санкций на российскую промышленность
В апреле 2022 г. индекс спроса среди различных отраслей российской промышленности больше всего снизился в высокотехнологичных отраслях: на 19,5% по сравнению с апрелем 2021 г. и на 9,2% за первые четыре месяца года. Об этом говорится в докладе «Мониторинг состояния промышленности» Института проблем естественных монополий, который есть в распоряжении «Ведомостей». После введения антироссийских санкций индекс спроса также снизился в добывающих и среднетехнологичных отраслях промышленности. Рост показали только низкотехнологичные отрасли (производство продовольствия, одежды и т. д.) — на 5,6% в апреле и на 5,4% за четыре месяца.
«Наиболее чувствительными к массовым ограничениям в мировой торговле ожидаемо стали высокотехнологичные отрасли, индекс спроса в которых в апреле 2022 г. рухнул на 19,5% к апрелю 2021 г. (-9,2% за период январь – апрель 2022 г.)», — говорится в исследовании. В апреле отгрузка машиностроительной продукции на сети ж/д дорог выросла на 17,4% год к году, при этом поставки на внутренний рынок увеличились на 21,3%, а экспорт снизился на 18,4%. Производство легковых автомобилей в апреле упало на 72,1%, а по данным АЕБ, — на 78,5% на фоне значительного роста цен. Аналитики отметили, что впервые за долгое время выпуск грузовых вагонов сократился на 8,9% в марте год к году.
По данным Росстата, в марте этого года производство в большинстве низкотехнологичных отраслей продолжило расти в годовом выражении: производство кожи и изделий из кожи увеличилось на 2,9%, пищевых продуктов — на 1,1%, напитков — на 11,7%, одежды — на 3,6%. Снижение в марте было зафиксировано в текстильном производстве — на 3,3% в годовом выражении.
Индекс спроса в добывающих отраслях в апреле сократился на 4,5% к апрелю 2021 г. и показал рост на 2,4% за январь — апрель этого года. Аналитики отметили, что санкции привели к падению добычи нефти на 4% год к году. «Относительно небольшое снижение усугубляется низкой базой апреля прошлого года», — говорится в исследовании. Минэнерго ранее заявило о планах нарастить добычу топлива в мае по сравнению с апрелем, напомнили в докладе. Также в прошлом месяце значительно сократился экспорт газа в страны дальнего зарубежья — на 26,1% к апрелю 2021 г. и на 26,9% за четыре месяца года. При этом прокачка топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с начала года выросла почти на 60% в годовом выражении. Также аналитики отметили, что в марте добыча угля увеличилась на 1,3%, однако его экспорт упал на 25,1% из-за инфраструктурных ограничений на Дальнем Востоке и конкуренции со стороны других грузов.
Согласно докладу, индекс спроса в среднетехнологичных отраслях в апреле продолжил падение и снизился на 5% по сравнению с уровнем апреля 2021 г. На фоне санкций ЕС на поставки железа и продукции черной металлургии из России внешний спрос на них сократился в апреле на 6,6%, а внутренний — вырос на 12% в годовом выражении. Также значительно сократился спрос на цветные металлы на внутреннем рынке — на 37,7%, а поставки за границу выросли на 22,6%. По мнению экспертов, рост экспорта произошел на фоне ожиданий ввода новых ограничений. Спрос на химические удобрения на российском рынке в апреле вырос на 24,5%, а на внешнем упал на 40,8%.
Ранее ИПЕМ сообщал, что в январе этого года динамика производства промышленной продукции в России впервые за 12 месяцев показала двузначный рост — 10,2% к январю 2021 г. Спрос в первом месяце года вырос на 5,8% — такие темпы ранее были зарегистрированы в периоды восстановления экономики, отметили эксперты. Спрос в январе вырос во всех секторах промышленности, добавили они.