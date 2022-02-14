Эксперты насчитали в январе двузначные темпы роста промпроизводства впервые за год

Спрос на промпродукцию в первом месяце года также вырос на 5,8%, следует из данных ИПЕМа. Такие темпы роста фиксировались ранее в периоды восстановления экономики, спрос показал положительный результат во всех секторах, следует из обзора. Расчеты ИПЕМа основываются на косвенных интегральных показателях – потреблении электроэнергии и погрузке на сети железных дорог.