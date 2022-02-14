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Эксперты насчитали в январе двузначные темпы роста промпроизводства впервые за год

Но помогли установить рекорд не только заводы, но и майнеры криптовалют
Ксения Потаева Денис Ильюшенков Василий Милькин
Оценка объема промпроизводства по энергопотреблению в экономике может быть недостаточно верной, поскольку нет точных данных о том, за счет каких отраслей хозяйства происходил рост потребления электроэнергии / Андрей Гордеев / Ведомости

Динамика производства промышленной продукции в России в январе 2022 г. впервые за 12 месяцев показала двузначные проценты роста – 10,2% к январю 2021 г., следует из обзора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), который есть у «Ведомостей».

Спрос на промпродукцию в первом месяце года также вырос на 5,8%, следует из данных ИПЕМа. Такие темпы роста фиксировались ранее в периоды восстановления экономики, спрос показал положительный результат во всех секторах, следует из обзора. Расчеты ИПЕМа основываются на косвенных интегральных показателях – потреблении электроэнергии и погрузке на сети железных дорог.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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