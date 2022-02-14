Эксперты насчитали в январе двузначные темпы роста промпроизводства впервые за год

Эксперты насчитали в январе двузначные темпы роста промпроизводства впервые за годНо помогли установить рекорд не только заводы, но и майнеры криптовалют
Динамика производства промышленной продукции в России в январе 2022 г. впервые за 12 месяцев показала двузначные проценты роста – 10,2% к январю 2021 г., следует из обзора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), который есть у «Ведомостей».
Спрос на промпродукцию в первом месяце года также вырос на 5,8%, следует из данных ИПЕМа. Такие темпы роста фиксировались ранее в периоды восстановления экономики, спрос показал положительный результат во всех секторах, следует из обзора. Расчеты ИПЕМа основываются на косвенных интегральных показателях – потреблении электроэнергии и погрузке на сети железных дорог.
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