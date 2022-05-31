Япония: страна не откажется от «Сахалина-2», даже если «попросят уйти»
Япония не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут это сделать, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
«Сахалин-2 — это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить [из проекта], даже если нам скажут», — подчеркнул Хагиуда (цитата по ТАСС).
«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, контрольный пакет (50% плюс 1 акция) которого принадлежит «Газпрому». Японским компаниям Mitsui и Mitsubishi принадлежат пакеты в 12,5% и 10% акций соответственно. Еще 27,5% принадлежит компании Shell, которая объявила о выходе из совместных предприятий с российскими компаниями. По данным Reuters, Shell ведет переговоры о продаже актива консорциуму индийских энергетических компаний. О таких планах также сообщала индийская Economic Times.
Большая часть сжиженного природного газа, который производится на «Сахалине-2», поставляется в Японию. Последние годы Россия составляла около 8,8% в общем объеме импорта СПГ в Японию. Основную часть топлива Токио получает с Сахалина.