Япония: страна не откажется от «Сахалина-2», даже если «попросят уйти»

«Сахалин-2 — это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить [из проекта], даже если нам скажут», — подчеркнул Хагиуда (цитата по ТАСС).