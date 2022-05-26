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Бизнес

Reuters узнал о переговорах по продаже доли Shell в «Сахалине-2» индийскому консорциуму

Ведомости

Shell ведет переговоры с консорциумом энергетических компаний из Индии о продаже им 27,5% акций в российском заводе по производству СПГ «Сахалин-2», сообщил Reuters со ссылкой на три источника.

После начала спецоперации на Украине Shell заявила, что покинет российский рынок и выйдет из совместных предприятий с российскими компаниями, в том числе из «Сахалина-2». После решения уйти Shell списала $3,9 млрд.

Собеседники издания рассказали, что недавно Shell вступила в переговоры с группой индийских компаний, в том числе с ONGC Videsh и Gail, о продаже доли в СПГ-заводе. По данным источников, компания запросила у консорциума отдельные предложения по долгосрочным сделкам, которые она заключила с «Сахалином-2», на поставку СПГ и сырой нефти.

Соглашение о продаже доли Shell в российском заводе потребует одобрения Москвы, отметили собеседники издания. Сейчас Shell не ведет переговоров о продаже этого актива с другими компаниями, в том числе китайскими, уточнил один из источников. Shell отказалась от комментариев. Индийские компании не ответили на запрос агентства.

19 мая Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что индийская ONGC рассматривает покупку доли Shell в «Сахалине-2». Также, по данным издания, индийская компания рассматривает приобретение доли ExxonMobil в 20% в «Сахалине-1». Индийские ONGC, Bharat Petroleum, Indian Oil NSE и Oil India провели предварительные переговоры между собой, чтобы оценить покупку доли BP в «Роснефти» в 20%.

Накануне «Лукойл» закрыл сделку по покупке 411 АЗС и завода по производству смазочных материалов Shell в Тверской области. После начала спецоперации России на Украине Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и прекращает участие в газопроводе «Северный поток – 2». В начале марта компания объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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