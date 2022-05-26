Reuters узнал о переговорах по продаже доли Shell в «Сахалине-2» индийскому консорциуму
После начала спецоперации на Украине Shell заявила, что покинет российский рынок и выйдет из совместных предприятий с российскими компаниями, в том числе из «Сахалина-2». После решения уйти Shell списала $3,9 млрд.
Собеседники издания рассказали, что недавно Shell вступила в переговоры с группой индийских компаний, в том числе с ONGC Videsh и Gail, о продаже доли в СПГ-заводе. По данным источников, компания запросила у консорциума отдельные предложения по долгосрочным сделкам, которые она заключила с «Сахалином-2», на поставку СПГ и сырой нефти.
Соглашение о продаже доли Shell в российском заводе потребует одобрения Москвы, отметили собеседники издания. Сейчас Shell не ведет переговоров о продаже этого актива с другими компаниями, в том числе китайскими, уточнил один из источников. Shell отказалась от комментариев. Индийские компании не ответили на запрос агентства.
19 мая Economic Times сообщила со ссылкой на источники, что индийская ONGC рассматривает покупку доли Shell в «Сахалине-2». Также, по данным издания, индийская компания рассматривает приобретение доли ExxonMobil в 20% в «Сахалине-1». Индийские ONGC, Bharat Petroleum, Indian Oil NSE и Oil India провели предварительные переговоры между собой, чтобы оценить покупку доли BP в «Роснефти» в 20%.
Накануне «Лукойл» закрыл сделку по покупке 411 АЗС и завода по производству смазочных материалов Shell в Тверской области. После начала спецоперации России на Украине Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и прекращает участие в газопроводе «Северный поток – 2». В начале марта компания объявила о поэтапном отказе от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.