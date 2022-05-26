Reuters узнал о переговорах по продаже доли Shell в «Сахалине-2» индийскому консорциуму

Собеседники издания рассказали, что недавно Shell вступила в переговоры с группой индийских компаний, в том числе с ONGC Videsh и Gail, о продаже доли в СПГ-заводе. По данным источников, компания запросила у консорциума отдельные предложения по долгосрочным сделкам, которые она заключила с «Сахалином-2», на поставку СПГ и сырой нефти.