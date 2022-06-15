В России начали эксперимент по созданию аналога Tetra Pak
В России начался эксперимент по созданию российского аналога иностранной упаковки Tetra Pak и Pure Pak, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК.
«Мы сейчас проводим эксперимент, он в активной фазе — как нашу целлюлозно-бумажную промышленность поженить с производителями продуктов питания, для того чтобы импортную упаковку можно было заместить. Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная», — отметила Абрамченко.
Упаковка Tetra Pak и Pure Pak позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов. Из-за введенных после начала специальной военной операции на Украине западных санкций против России отечественные производители столкнулись с рядом сложностей, связанных с оборудованием для пищевой и перерабатывающей промышленности. В частности, 12 июня стало известно, что национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт продукции в Россию.
Среди участников эксперимета вице-премьер называет группу Mondi (ей принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс — целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производителей молочных продуктов — например, «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина (производит молоко и сливочное масло под брендом «Вологодское из Вологды»).
Абрамченко не ответила на вопрос, сколько будет стоить российский аналог Tetra Pak. По ее словам, серийное производство такой упаковки начнется в 2022 г. Для молочной отрасли закупили первые партии картона для Pure Pak: в такой упаковке уже можно купить вологодское молоко.
«РИА Новости» в мае сообщили, что Tetra Pak разорвала связи со своей российской «дочкой», которая сейчас работает полностью автономно. Пресс-служба Tetra Pak тогда опровергла информацию об уходе из России. Затем «Ведомости» сообщили, что в связи с угрозой перебоев поставок от холдинга Tetra Pak Минпромторг создал межведомственную рабочую группу по вопросу обеспечения производителей молочной продукции упаковкой. Первая встреча с участниками рынка прошла 20 мая в Минсельхозе.
13 июня издание Dagens Nyheter сообщило, что Швеция запретила холдингу Tetra Pak продолжать экспорт в Россию продукции, которая попала под ограничения ЕС. Доля российской «дочки» Tetra Pak составляет 4%, в 2021 г. было продано продукции на 4 млрд крон.