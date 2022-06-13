Швеция запретила Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию

Национальный совет по вопросам торговли Швеции не принял доводы компании. Там сочли, что экспорт продукции Tetra Pak в Россию нельзя рассматривать с гуманитарной точки зрения. Холдинг же продолжает настаивать, что запреты ЕС будет иметь последствия. Беспокойство Tetra Pak вызывает и риск национализации предприятия в РФ, что даст ей «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет», говорится в заявлении компании.