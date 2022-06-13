Швеция запретила Tetra Pak экспортировать продукцию в Россию
Шведско-швейцарскому холдингу Tetra Pak не разрешили продолжить в Россию экспорт попавшей под санкции Евросоюза продукции. Доля российской фабрики в мировых продажах Tetra Pak составляет 4%, в прошлом году было продано продукции на 4 млрд крон, пишет газета Dagens Nyheter.
Компания по производству упаковки была в числе предприятий Швеции, которые обратились к властям с просьбой разрешить им продолжить поставку товаров несмотря на санкции Евросоюза. Tetra Pak утверждал, что фабрика холдинга в России производит семь из десяти упаковок молока и соков, используемых в стране.
Компания просила сделать для нее исключение и дать возможность предоставлять детям «гуманитарную помощь в виде продуктов питания», пишет газета. Tetra Pak не могла продолжать свою деятельность в РФ на фоне санкций ЕС, в числе которых был запрет на поставки многих товаров — «от ножей и режущей стали до воздухонагревателей и редукционных клапанов».
Национальный совет по вопросам торговли Швеции не принял доводы компании. Там сочли, что экспорт продукции Tetra Pak в Россию нельзя рассматривать с гуманитарной точки зрения. Холдинг же продолжает настаивать, что запреты ЕС будет иметь последствия. Беспокойство Tetra Pak вызывает и риск национализации предприятия в РФ, что даст ей «доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет», говорится в заявлении компании.
В конце марта Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих, писал «Коммерсантъ». Компания планировала приостановить производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением соков.
С 8 апреля новые условия поставок продукции Tetra Pak так и не были определены, следует из письма члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского министру промышленности и торговли Денису Мантурову, с которым ознакомились «Ведомости». В частности, Tetra Pak «не разрешает печать упаковки для кефира и ряженки на заводе компании в подмосковной Лобне», говорила председатель совета директоров Молочного союза Людмила Маницкая.
«РИА Новости» в мае сообщили, что Tetra Pak разорвала связи со своей дочерней компанией в России, которая сейчас работает полностью автономно. Маницкая рассказала агентству, что «головной офис в условиях санкций пытается откреститься от российского филиала». Пресс-служба Tetra Pak тогда опровергла информацию об уходе из России.
В связи с угрозой перебоев поставок от холдинга Tetra Pak Минпромторг создал межведомственную рабочую группу по вопросу обеспечения производителей молочной продукции упаковкой, писали «Ведомости». Первая встреча с участниками рынка прошла 20 мая на площадке Минсельхоза.