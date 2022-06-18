Воробьев назвал количество претендентов на приобретение активов IKEA

Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что IKEA может вернуться на российский рынок при восстановлении логистики, у компании есть планы возобновить работу в России. По его словам, решение компании продать заводы логично, потому что мощности не должны простаивать. Евтухов отметил, что у IKEA не будет проблем с покупателями, потому что у нее «хорошие, высокотехнологичные заводы».