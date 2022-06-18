Воробьев назвал количество претендентов на приобретение активов IKEA
Приобрести российские активы IKEA изъявили желание несколько покупателей, сообщил в интервью ТАСС губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Иностранные компании в регионе преимущественно продолжают работать. Но вот IKEA накануне форума объявила об уходе, и, как мы видим, уже там три-четыре покупателя на ее активы есть», — сказал Воробьев.
IKEA, владеющая в России 17 магазинами, приостановила работу 4 марта, после начала спецоперации на Украине, почти 15 000 сотрудников пока продолжают получать зарплату. Теперь же в ее пресс-службе заявили, что компания не видит возможности возобновить свою деятельность в России из-за ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.
IKEA решила продать все четыре российских завода, сократить их сотрудников и продать товары со своих складов. Магазины пока что останутся закрытыми, а торговые центры МЕГА, принадлежащие компании, продолжат работать.
Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что IKEA может вернуться на российский рынок при восстановлении логистики, у компании есть планы возобновить работу в России. По его словам, решение компании продать заводы логично, потому что мощности не должны простаивать. Евтухов отметил, что у IKEA не будет проблем с покупателями, потому что у нее «хорошие, высокотехнологичные заводы».
Покупка мебельных фабрик шведской компании IKEA интересна АФК «Система», рассказал «Ведомостям» основной владелец инвестиционной компании Владимир Евтушенков. Такая сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом «Сегежа групп».
Активы шведского ритейлера также готова рассматривать сеть товаров для дома Hoff. У IKEA и Hoff пересекаются регионы присутствия, и магазины зачастую размещены в одних и тех же торговых центрах, поэтому под потенциально интересными активами подразумеваются только фабрики.