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Бизнес

Воробьев назвал количество претендентов на приобретение активов IKEA

Ведомости

Приобрести российские активы IKEA изъявили желание несколько покупателей, сообщил в интервью ТАСС губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума. 

«Иностранные компании в регионе преимущественно продолжают работать. Но вот IKEA накануне форума объявила об уходе, и, как мы видим, уже там три-четыре покупателя на ее активы есть», — сказал Воробьев.

IKEA, владеющая в России 17 магазинами, приостановила работу 4 марта, после начала спецоперации на Украине, почти 15 000 сотрудников пока продолжают получать зарплату. Теперь же в ее пресс-службе заявили, что компания не видит возможности возобновить свою деятельность в России из-за ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.

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IKEA решила продать все четыре российских завода, сократить их сотрудников и продать товары со своих складов. Магазины пока что останутся закрытыми, а торговые центры МЕГА, принадлежащие компании, продолжат работать.

Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что IKEA может вернуться на российский рынок при восстановлении логистики, у компании есть планы возобновить работу в России. По его словам, решение компании продать заводы логично, потому что мощности не должны простаивать. Евтухов отметил, что у IKEA не будет проблем с покупателями, потому что у нее «хорошие, высокотехнологичные заводы».

Покупка мебельных фабрик шведской компании IKEA интересна АФК «Система», рассказал «Ведомостям» основной владелец инвестиционной компании Владимир Евтушенков. Такая сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом «Сегежа групп».

Активы шведского ритейлера также готова рассматривать сеть товаров для дома Hoff. У IKEA и Hoff пересекаются регионы присутствия, и магазины зачастую размещены в одних и тех же торговых центрах, поэтому под потенциально интересными активами подразумеваются только фабрики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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