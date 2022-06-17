Мантуров прокомментировал уход IKEA из России фразой «жалко у пчелки»
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал решение шведской компании IKEA покинуть Россию фразой «жалко у пчелки». Такое заявление он сделал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Жалко у пчелки», — сказал министр, отвечая на вопрос, не жаль ли ему уходящую из России компанию (цитата по «РИА Новости»).
IKEA 15 июня сообщила о планах оптимизировать бизнес в России. Компания решила продать все четыре российских завода и сократить их сотрудников. Также IKEA распродаст товары со своих складов, однако дата начала распродажи пока неизвестна. Магазины IKEA пока что останутся закрытыми, а торговые центры МЕГА, принадлежащие компании, продолжат работать.
Днем ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что IKEA может вернуться на российский рынок при восстановлении логистики, у компании есть планы возобновить работу в России. По его словам, решение компании продать заводы логично, потому что мощности не должны простаивать. Евтухов отметил, что у IKEA не будет проблем с покупателями, потому что у нее «хорошие, высокотехнологичные заводы».
IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине. 10 мая Reuters сообщил со ссылкой на владельца IKEA Толгу Онку, что компания продлила срок выплаты зарплат почти 15 000 сотрудников в России до 15 августа за счет российских активов. Сейчас в России работают отделы обмена и возврата товаров IKEA, а также ТЦ МЕГА.