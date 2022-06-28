«Коммерсантъ» узнал об уходе из России производителя алкоголя Diageo
Британская компания Diageo, специализирующаяся на производстве премиального алкоголя под брендами Johnnie Walker, Captain Morgan, Smirnoff и др., уходит из России, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
«Мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране. Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства», — сообщил собеседник издания.
3 марта компания приостановила отгрузку готовой продукции своим клиентам в России. Представитель Diageo тогда сообщил, что решение было принято с учетом состояния глобальных логистических цепочек.
В начале марта пивоваренные компании Carlsberg Group и Heineken сообщили о приостановке работы в России. О прекращении производства и поставок в страну также объявили производители чешского пива Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.