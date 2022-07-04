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IKEA объявила дату распродажи товаров

Ведомости

Распродажа товаров сети магазинов IKEA в России начнется 5 июля и продлится несколько недель, пока товары будут в наличии, говорится на сайте компании.

Для покупки доступны как мелкие, так и крупногабаритные товары, например гардеробы и кухни. Некоторые виды товаров (например, петли) нельзя купить отдельно, они будут продаваться только в составе мебели. Сделать заказ через приложение не получится, скидок по карте IKEA Family и снижения цен на отдельные товары также не предусмотрено, предупредили в компании.

Кроме того, из-за повышенного спроса и трудностей с логистикой IKEA изменила географию доставки. Она будет доступна только там, где есть магазины компании: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и прилегающих к ним территорий (не более 50 км от города).

IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине, из-за проблем с логистикой. В середине июня IKEA объявила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников. В компании отметили, что магазины IKEA останутся закрытыми, однако торговые центры МЕГА продолжат работать.

В конце июня IKEA сообщила о начале распродажи для сотрудников магазинов. Они могли приобрести товары в магазинах сети. Через несколько дней должна была стартовать распродажа для всех клиентов компании, но ее перенесли.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на заявление владельца сети магазинов - Ingka Group, что IKEA рассматривает возможность вернуться в Россию, но пока для этого нет предпосылок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных