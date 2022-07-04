IKEA объявила дату распродажи товаров
Распродажа товаров сети магазинов IKEA в России начнется 5 июля и продлится несколько недель, пока товары будут в наличии, говорится на сайте компании.
Для покупки доступны как мелкие, так и крупногабаритные товары, например гардеробы и кухни. Некоторые виды товаров (например, петли) нельзя купить отдельно, они будут продаваться только в составе мебели. Сделать заказ через приложение не получится, скидок по карте IKEA Family и снижения цен на отдельные товары также не предусмотрено, предупредили в компании.
Кроме того, из-за повышенного спроса и трудностей с логистикой IKEA изменила географию доставки. Она будет доступна только там, где есть магазины компании: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и прилегающих к ним территорий (не более 50 км от города).
IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине, из-за проблем с логистикой. В середине июня IKEA объявила, что решила продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников. В компании отметили, что магазины IKEA останутся закрытыми, однако торговые центры МЕГА продолжат работать.
В конце июня IKEA сообщила о начале распродажи для сотрудников магазинов. Они могли приобрести товары в магазинах сети. Через несколько дней должна была стартовать распродажа для всех клиентов компании, но ее перенесли.
Ранее Reuters сообщил со ссылкой на заявление владельца сети магазинов - Ingka Group, что IKEA рассматривает возможность вернуться в Россию, но пока для этого нет предпосылок.