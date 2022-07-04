IKEA объявила дату распродажи товаров

Для покупки доступны как мелкие, так и крупногабаритные товары, например гардеробы и кухни. Некоторые виды товаров (например, петли) нельзя купить отдельно, они будут продаваться только в составе мебели. Сделать заказ через приложение не получится, скидок по карте IKEA Family и снижения цен на отдельные товары также не предусмотрено, предупредили в компании.