IKEA запустит распродажу товаров на сайте через несколько дней

В середине июня IKEA объявила об оптимизации бизнеса в России: компания решила продать все четыре своих завода в России и сократить их сотрудников. Магазины компании останутся закрытыми, а торговые центры МЕГА продолжат работать. Также компания сообщила о запуске распродажи товаров со своих складов.