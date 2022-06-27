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IKEA запустит распродажу товаров на сайте через несколько дней

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA через несколько дней откроет распродажу товаров на своем сайте, продажи в магазине доступны только сотрудникам компании, говорится на сайте IKEA.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах ИКЕА осуществляться не будут», — говорится в сообщении.

В середине июня IKEA объявила об оптимизации бизнеса в России: компания решила продать все четыре своих завода в России и сократить их сотрудников. Магазины компании останутся закрытыми, а торговые центры МЕГА продолжат работать. Также компания сообщила о запуске распродажи товаров со своих складов.

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что IKEA может вернуться в Россию при восстановлении цепочек поставок. Владелец IKEA — Ingka Group – рассматривает возможность вернуться в Россию, однако пока что для этого нет предпосылок, сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных