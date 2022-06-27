IKEA запустит распродажу товаров на сайте через несколько дней
Сеть магазинов товаров для дома IKEA через несколько дней откроет распродажу товаров на своем сайте, продажи в магазине доступны только сотрудникам компании, говорится на сайте IKEA.
«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах ИКЕА осуществляться не будут», — говорится в сообщении.
В середине июня IKEA объявила об оптимизации бизнеса в России: компания решила продать все четыре своих завода в России и сократить их сотрудников. Магазины компании останутся закрытыми, а торговые центры МЕГА продолжат работать. Также компания сообщила о запуске распродажи товаров со своих складов.
Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что IKEA может вернуться в Россию при восстановлении цепочек поставок. Владелец IKEA — Ingka Group – рассматривает возможность вернуться в Россию, однако пока что для этого нет предпосылок, сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании.