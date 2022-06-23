Владелец IKEA рассказал о желании вернуться в Россию

На прошлой неделе компания объявила о сокращении бизнеса в России и увольнении сотрудников. Все магазины IKEA приостановили работу 4 марта после начала спецоперации на Украине. У компании в России четыре завода и 17 магазинов (как гипермаркетов, так и городского формата) и студий в 12 городах. Заводы в стране IKEA планирует продать, при том заявлений относительно закрытия розничного бизнеса компания до сих пор не делала, сообщив лишь, что решения по этому сегменту «остаются на паузе». Два источника на рынке коммерческой недвижимости ранее утверждали, что ритейлер начал уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Торговые центры МЕГА продолжат работать.