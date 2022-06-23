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Бизнес

Владелец IKEA рассказал о желании вернуться в Россию

Ведомости

Владелец сети магазинов для дома IKEA — Ingka Group – рассматривает возможность вернуться в Россию, но пока для этого нет условий, сообщил Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Имея долгую историю в России, с замечательными коллегами и мечтой обставить дома многих россиян, это было трудное решение для нас. Мы по-прежнему надеемся, что однажды в будущем мы сможем вернуть IKEA многим людям в России. Однако сегодня предпосылок для этого нет», — сообщили в компании.

На прошлой неделе компания объявила о сокращении бизнеса в России и увольнении сотрудников. Все магазины IKEA приостановили работу 4 марта после начала спецоперации на Украине. У компании в России четыре завода и 17 магазинов (как гипермаркетов, так и городского формата) и студий в 12 городах. Заводы в стране IKEA планирует продать, при том заявлений относительно закрытия розничного бизнеса компания до сих пор не делала, сообщив лишь, что решения по этому сегменту «остаются на паузе». Два источника на рынке коммерческой недвижимости ранее утверждали, что ритейлер начал уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Торговые центры МЕГА продолжат работать.

Заводы в стране IKEA планирует продать, при том заявлений относительно закрытия розничного бизнеса компания до сих пор не делала, сообщив лишь, что решения по этому сегменту «остаются на паузе». Два источника на рынке коммерческой недвижимости ранее утверждали, что ритейлер начал уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Торговые центры МЕГА продолжат работать.

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что IKEA может вернуться в Россию при восстановлении логистики. По его словам, компания планирует возобновить работу в стране. Он назвал решение продать российские заводы IKEA логичным, потому что «мощности не должны простаивать».

Ранее по теме: IKEA начала сворачивать розничную сеть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных