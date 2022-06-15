Газета
Бизнес

IKEA продаст все заводы в России и уволит часть сотрудников

Ведомости

Шведская IKEA продаст все четыре российских завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, а также оптимизирует количество сотрудников на собственных производствах, сообщила пресс-служба компании.

«Розничный бизнес IKEA в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — рассказали в IKEA.

В пресс-службе отметили, что IKEA не видит возможности возобновить работу в России из-за ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок, поэтому компания решила сократить масштаб бизнеса в России. Компания продаст товары со складов своим сотрудникам и клиентам, «чтобы обеспечить необходимые бизнес-процессы». Сроки распродажи будут объявлены позже на сайте компании.

Импорт и экспорт товаров компании из России и Белоруссии останется на паузе, а торговые центры МЕГА продолжат работать.

Позднее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что IKEA в России сотрудничала с минимум 30 крупными и множеством мелких поставщиков мебели, текстиля и интерьера. Теперь эти компании смогут выпускать ту же продукцию под собственными брендами. Также в России развиты собственные сети гипермаркетов для дома Hoff и «Твой дом», продолжает работать «Леруа Мерлен» и сеть ОBI под управлением российского менеджмента.

«Что касается соблюдения прав сотрудников IKEA, а также трудового и иного законодательства РФ, то мы уже уведомили о решении компании Генеральную прокуратуру, а также совместно с Минтрудом России будем держать ситуацию под контролем. При этом сама компания сообщила нам, что планирует выплатить сотрудникам компенсацию в размере 7-месячной заработной платы, что окажет им поддержку в период адаптации и поиска новой работы. Все высвобождающиеся сотрудники — специалисты высокого уровня, которые будут востребованы на рынке», — отметил Евтухов.

В России компании принадлежат 17 магазинов и 14 ТЦ. IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине из-за нарушений в логистике. 10 мая Reuters сообщил со ссылкой на владельца IKEA Толгу Онку, что компания продлила срок выплаты зарплат почти 15 000 сотрудников в России до 15 августа за счет российских активов.

Ранее по теме: IKEA откроет в России отделы обмена и возврата товаров

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных