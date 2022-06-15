IKEA продаст все заводы в России и уволит часть сотрудников

«Что касается соблюдения прав сотрудников IKEA, а также трудового и иного законодательства РФ, то мы уже уведомили о решении компании Генеральную прокуратуру, а также совместно с Минтрудом России будем держать ситуацию под контролем. При этом сама компания сообщила нам, что планирует выплатить сотрудникам компенсацию в размере 7-месячной заработной платы, что окажет им поддержку в период адаптации и поиска новой работы. Все высвобождающиеся сотрудники — специалисты высокого уровня, которые будут востребованы на рынке», — отметил Евтухов.