IKEA продаст все заводы в России и уволит часть сотрудников
Шведская IKEA продаст все четыре российских завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, а также оптимизирует количество сотрудников на собственных производствах, сообщила пресс-служба компании.
«Розничный бизнес IKEA в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников», — рассказали в IKEA.
В пресс-службе отметили, что IKEA не видит возможности возобновить работу в России из-за ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок, поэтому компания решила сократить масштаб бизнеса в России. Компания продаст товары со складов своим сотрудникам и клиентам, «чтобы обеспечить необходимые бизнес-процессы». Сроки распродажи будут объявлены позже на сайте компании.
Импорт и экспорт товаров компании из России и Белоруссии останется на паузе, а торговые центры МЕГА продолжат работать.
Позднее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что IKEA в России сотрудничала с минимум 30 крупными и множеством мелких поставщиков мебели, текстиля и интерьера. Теперь эти компании смогут выпускать ту же продукцию под собственными брендами. Также в России развиты собственные сети гипермаркетов для дома Hoff и «Твой дом», продолжает работать «Леруа Мерлен» и сеть ОBI под управлением российского менеджмента.
«Что касается соблюдения прав сотрудников IKEA, а также трудового и иного законодательства РФ, то мы уже уведомили о решении компании Генеральную прокуратуру, а также совместно с Минтрудом России будем держать ситуацию под контролем. При этом сама компания сообщила нам, что планирует выплатить сотрудникам компенсацию в размере 7-месячной заработной платы, что окажет им поддержку в период адаптации и поиска новой работы. Все высвобождающиеся сотрудники — специалисты высокого уровня, которые будут востребованы на рынке», — отметил Евтухов.
В России компании принадлежат 17 магазинов и 14 ТЦ. IKEA приостановила работу в России 4 марта, после начала спецоперации на Украине из-за нарушений в логистике. 10 мая Reuters сообщил со ссылкой на владельца IKEA Толгу Онку, что компания продлила срок выплаты зарплат почти 15 000 сотрудников в России до 15 августа за счет российских активов.