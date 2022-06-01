IKEA откроет в России отделы обмена и возврата товаров
Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA с 1 июня откроет отделы обмена и возврата, говорится на сайте компании. Для покупателей магазины по-прежнему останутся закрытыми.
«С 1 июня отделы Обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени», — говорится в сообщении.
Ikea приостановила работу в России 4 марта после начала спецоперации на Украине из-за нарушений в логистике. В конце апреля замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что IKEA ищет способы снова открыть магазины в России. По его словам, для компании важно наполнение «ассортиментной матрицы», что пока сложно реализуемо. Свои магазины MEGA компания не закрыла, продолжается строительство еще двух, то есть инвестиции IKEA в России не остановлены, добавил замминистра. Компания начнет открывать магазины, когда поймет, как импортировать товары в Россию, уточнил он.
10 мая Reuters сообщил со ссылкой на владельца IKEA Толгу Онку, что компания продлила срок выплаты зарплат почти 15 000 сотрудников в России до 15 августа. По его словам, для этого IKEA будет использовать свои российские активы, чтобы не нарушать санкции. Ответить на вопрос о возможности полного ухода из России бизнесмен отказался.