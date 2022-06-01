IKEA откроет в России отделы обмена и возврата товаров

Ikea приостановила работу в России 4 марта после начала спецоперации на Украине из-за нарушений в логистике. В конце апреля замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что IKEA ищет способы снова открыть магазины в России. По его словам, для компании важно наполнение «ассортиментной матрицы», что пока сложно реализуемо. Свои магазины MEGA компания не закрыла, продолжается строительство еще двух, то есть инвестиции IKEA в России не остановлены, добавил замминистра. Компания начнет открывать магазины, когда поймет, как импортировать товары в Россию, уточнил он.