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Бизнес

IKEA откроет в России отделы обмена и возврата товаров

Ведомости

Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA с 1 июня откроет отделы обмена и возврата, говорится на сайте компании. Для покупателей магазины по-прежнему останутся закрытыми.

«С 1 июня отделы Обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени», — говорится в сообщении.

Ikea приостановила работу в России 4 марта после начала спецоперации на Украине из-за нарушений в логистике. В конце апреля замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что IKEA ищет способы снова открыть магазины в России. По его словам, для компании важно наполнение «ассортиментной матрицы», что пока сложно реализуемо. Свои магазины MEGA компания не закрыла, продолжается строительство еще двух, то есть инвестиции IKEA в России не остановлены, добавил замминистра. Компания начнет открывать магазины, когда поймет, как импортировать товары в Россию, уточнил он.

10 мая Reuters сообщил со ссылкой на владельца IKEA Толгу Онку, что компания продлила срок выплаты зарплат почти 15 000 сотрудников в России до 15 августа. По его словам, для этого IKEA будет использовать свои российские активы, чтобы не нарушать санкции. Ответить на вопрос о возможности полного ухода из России бизнесмен отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных