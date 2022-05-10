IKEA продлила срок оплаты труда 15 000 российских сотрудников до августа
Компания Ingka Group, владеющая магазинами мебельного бренда IKEA, продлила срок оплаты труда почти 15 000 сотрудников в России до августа, передает агентство Reuters со ссылкой на владельца компании Толгу Онку.
«Нам удалось продлить этот срок до шести месяцев. Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, — будем принимать решения по мере развития ситуации», — подчеркнул Онку. Как пишет агентство, Ingka Group до сих пор сохранила открытыми свои 14 торговых центров в России под брендом «МЕГА».
Онку отказался сообщить подробности о том, откуда будут поступать деньги на выплату заработной платы рабочим. «Мы соблюдаем все санкции. Мы используем активы, которые у нас есть в России», — сказал он. Онку также отказался дать комментарий по поводу возможного полного ухода IKEA из страны.
3 марта IKEA заявила о приостановке деятельности в России. Свое решение в компании объяснили тем, что военные действия на Украине привели к нарушениям в логистике. Аналогичное решение принял датский мебельный ритейлер Jysk. Испанский концерн Inditex объявил о закрытии магазинов 5 марта. 20 апреля стало известно, что компания планирует возобновить работу магазинов в России, когда это будет возможно.
В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что IKEA ищет способы снова открыть магазины в России. По его словам, для компании важно наполнение «ассортиментной матрицы», что пока сложно реализуемо. Свои магазины MEGA компания не закрыла, продолжается строительство еще двух, то есть инвестиции IKEA в России не остановлены, добавил замминистра. «Когда IKEA поймет, как завозить продукцию, будет открываться. Тем более что IKEA сама инвестировала, сама строила свои мегацентры. Поэтому бросать их, оставлять кому-то – для них это явно неэффективный ход», — отметил замглавы Минпромторга.