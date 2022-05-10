IKEA продлила срок оплаты труда 15 000 российских сотрудников до августа

В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что IKEA ищет способы снова открыть магазины в России. По его словам, для компании важно наполнение «ассортиментной матрицы», что пока сложно реализуемо. Свои магазины MEGA компания не закрыла, продолжается строительство еще двух, то есть инвестиции IKEA в России не остановлены, добавил замминистра. «Когда IKEA поймет, как завозить продукцию, будет открываться. Тем более что IKEA сама инвестировала, сама строила свои мегацентры. Поэтому бросать их, оставлять кому-то – для них это явно неэффективный ход», — отметил замглавы Минпромторга.