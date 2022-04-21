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Бизнес

IKEA заявила о поиске возможности возобновить работу в России

Ведомости

Шведский ритейлер IKEA наравне с Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque) ищет способы снова открыть магазины в России, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире проекта «Народный вопрос» Народного фронта. Для этого компании необходима настройка логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров.

По словам Евтухова, для IKEA важно наполнение «ассортиментной матрицы», что пока сложно реализуемо. Свои магазины Mega компания не закрыла, продолжается строительство еще двух, то есть инвестиции IKEA в России не остановлены, добавил замминистра. «Когда IKEA поймет, как завозить продукцию, будет открываться. Тем более что IKEA сама инвестировала, сама строила свои мегацентры. Поэтому бросать их, оставлять кому-то – для них это явно неэффективный ход», — отметил замглавы Минпромторга.

Евтухов считает, что у компании «очень хороший российский рынок», но бизнес-процессы IKEA завязаны как на импорте готовых товаров, так и на производстве в России. По словам замминистра, и другие иностранные компании, которые временно приостановили свою деятельность, испытывают те же трудности. «Они [иностранные компании, приостановившие деятельность] планируют в обозримой перспективе возобновить деятельность. Уходить не хотят, так как российский рынок большой. То же самое касается компании Inditex. Они говорят, что российский рынок важен», — сообщил Евтухов.

3 марта IKEA заявила о приостановке деятельности в России. Свое решение в компании объяснили тем, что военные действия на Украине привели к нарушениям в логистике. Аналогичное решение приняли сеть немецких строительных гипермаркетов OBI и датский мебельный ритейлер Jysk. Испанский концерн Inditex объявил о закрытии магазинов 5 марта. 20 апреля стало известно, что компания планирует возобновить работу магазинов в России, когда это будет возможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных