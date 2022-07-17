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Маск уволил советника по благотворительности из России после проверки ФБР

Ведомости

Американский бизнесмен, глава Space X и Tesla Илон Маск принял решение уволить советника по вопросам благотворительности и профессионального игрока в покер Игоря Курганова в связи с интересом к его деятельности со стороны Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

34-летний Курганов, пишет газета, заработал миллионы долларов в игровом бизнесе за годы до встречи с Маском. Несколько лет назад бизнесмен нанял Курганова и доверил ему проверку заявок на гранты, поступивших в его благотворительный фонд. Издание отмечает, что после начала сотрудничества с миллиардером в распоряжении Курганова оказались акции Tesla на сумму $5,7 млрд, которая должна было пойти на благотворительность. Однако под наблюдением советника на благотворительность, как утверждает WSJ, из фонда Маска не было потрачено ни доллара.

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Глава фирмы, управляющей состоянием Маска, Джаред Берчелл был обеспокоен тем, что проблемы Курганова с ФБР могут коснуться и самого предпринимателя. В мае Берчелл настоял на увольнении россиянина. По данным газеты, ФБР не предъявило бывшему игроку в покер никаких обвинений.

Ранее стало известно, что основатель Tesla в ноябре 2021 г. пожертвовал на благотворительность акции компании на сумму примерно $5,7 млрд. В общей сложности бизнесмен передал 5,044 млн акций Tesla неназванной организации.

Незадолго до пожертвования, в октябре 2021 г., Маск пообещал продать акции компании на $6 млрд и выделить эти средства Всемирной продовольственной программе, если представители ООН объяснят ему, как эта сумма поможет решить проблему голода в мире. Это произошло после того, как исполнительный директор программы Дэвид Бизли заявил, что $6 млрд помогут спасти 42 млн человек, находящихся на грани голодной смерти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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