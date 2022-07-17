Маск уволил советника по благотворительности из России после проверки ФБР
Американский бизнесмен, глава Space X и Tesla Илон Маск принял решение уволить советника по вопросам благотворительности и профессионального игрока в покер Игоря Курганова в связи с интересом к его деятельности со стороны Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
34-летний Курганов, пишет газета, заработал миллионы долларов в игровом бизнесе за годы до встречи с Маском. Несколько лет назад бизнесмен нанял Курганова и доверил ему проверку заявок на гранты, поступивших в его благотворительный фонд. Издание отмечает, что после начала сотрудничества с миллиардером в распоряжении Курганова оказались акции Tesla на сумму $5,7 млрд, которая должна было пойти на благотворительность. Однако под наблюдением советника на благотворительность, как утверждает WSJ, из фонда Маска не было потрачено ни доллара.
Глава фирмы, управляющей состоянием Маска, Джаред Берчелл был обеспокоен тем, что проблемы Курганова с ФБР могут коснуться и самого предпринимателя. В мае Берчелл настоял на увольнении россиянина. По данным газеты, ФБР не предъявило бывшему игроку в покер никаких обвинений.
Ранее стало известно, что основатель Tesla в ноябре 2021 г. пожертвовал на благотворительность акции компании на сумму примерно $5,7 млрд. В общей сложности бизнесмен передал 5,044 млн акций Tesla неназванной организации.
Незадолго до пожертвования, в октябре 2021 г., Маск пообещал продать акции компании на $6 млрд и выделить эти средства Всемирной продовольственной программе, если представители ООН объяснят ему, как эта сумма поможет решить проблему голода в мире. Это произошло после того, как исполнительный директор программы Дэвид Бизли заявил, что $6 млрд помогут спасти 42 млн человек, находящихся на грани голодной смерти.