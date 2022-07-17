Маск уволил советника по благотворительности из России после проверки ФБР

34-летний Курганов, пишет газета, заработал миллионы долларов в игровом бизнесе за годы до встречи с Маском. Несколько лет назад бизнесмен нанял Курганова и доверил ему проверку заявок на гранты, поступивших в его благотворительный фонд. Издание отмечает, что после начала сотрудничества с миллиардером в распоряжении Курганова оказались акции Tesla на сумму $5,7 млрд, которая должна было пойти на благотворительность. Однако под наблюдением советника на благотворительность, как утверждает WSJ, из фонда Маска не было потрачено ни доллара.