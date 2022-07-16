Маск выступил против разбирательства по иску Twitter в ускоренном режиме

Twitter подал в суд на бизнесмена, чтобы заставить его завершить сделку по приобретению компании, писала The New York Times. «Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что сделка, которую он подписал, больше не служит его личным интересам. Маск, вероятно, считает, что он, в отличие от любой другой стороны, подпадающей под действие закона штата Делавэр о контрактах, волен изменить свое решение, разорить компанию, нарушить ее деятельность, обвалить стоимость акций и уйти», — говорится в иске компании.