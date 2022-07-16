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Бизнес

Маск выступил против разбирательства по иску Twitter в ускоренном режиме

Ведомости

Юристы владельца Tesla и SpaceX Илона Маска подали ходатайство против ускорения рассмотрения иска компании Twitter, которая пытается оспорить отказ бизнесмена от сделки на $44 млрд, сообщает Reuters.

Представители Маска в документах, поданных в Канцлерский суд штата США Делавэр, заявили, что «неоправданная просьба Twitter» ускорить рассмотрение дела о приобретении компании через два месяца должна быть отклонена. По их мнению, нет необходимости выносить решение в таком графике. Юристы просят назначить судебное разбирательства на 13 февраля 2023 г. или позже.

Срок действия пакета долгового финансирования, предоставленного банками Маску для приобретения компании, истекает в апреле следующего года. Это означает, что если судебный процесс начнется в феврале и не завершится к апрелю, сделка может сорваться, отмечает агентство.

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Twitter подал в суд на бизнесмена, чтобы заставить его завершить сделку по приобретению компании, писала The New York Times. «Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что сделка, которую он подписал, больше не служит его личным интересам. Маск, вероятно, считает, что он, в отличие от любой другой стороны, подпадающей под действие закона штата Делавэр о контрактах, волен изменить свое решение, разорить компанию, нарушить ее деятельность, обвалить стоимость акций и уйти», — говорится в иске компании.

В конце апреля 2022 г. Илон Маск заявил, что покупает 100% акций Twitter за $44 млрд, но в итоге отказался от сделки в начале июля. Причиной такого решения адвокаты бизнесмена называли нежелание Twitter предоставлять Маску необходимую информацию и игнорирование его запросов. В частности, отмечалось, что с командой Илона Маска так и не поделились отчетами о фейковых аккаунтах и спаме на платформе, из-за чего бизнесмену не удалось оценить бизнес-потенциал площадки.

Ранее Маск неоднократно подвергал сомнениям заявления представителей Twitter о 5% ботов в социальной сети. По оценке основателя SpaceX, таких страниц должно быть как минимум 20%. Однако проверить данные Маску не удалось. Теперь по условиям соглашения он должен выплатить компании $1 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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